Cafiero acusó a Patricia Bullrich de generar "miedo e incertidumbre"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo hoy que la titular del PRO, Patricia Bullrich, "busca titulares en los diarios porque sólo piensa en las próximas elecciones" y lamentó que la oposición sólo busque generar "miedo e incertidumbre" a través de mentiras en un contexto de pandemia.

"Patricia Bullrich va a tener que responder en la justicia lo que dice en los medios", dijo Cafiero en referencia a las acusaciones de la exministra de Seguridad, quien se refirió a supuestos pedidos sobornos del Gobierno a la empresa Pfizer.

"Pretenden generar miedo e incertidumbre" aseguró el jefe de Gabinete y precisó que con estas acusaciones "se cruzó un límite y como dice el Presidente (Alberto Fernández) no tiene que ver con un agravio personal, sino con continuar con esta idea de generar más miedo a aquel que tiene miedo, seguir generando incertidumbre y mentir permanentemente", apuntó.

En declaraciones a la prensa, el jefe de Gabinete aclaró que el mismo laboratorio salió a desmentir los dichos de la titular del PRO y señaló que "lo que ella busca provocar son titulares de diario, porque sólo piensa en las próximas elecciones". "Es muy distinto a lo que está pensando nuestro espacio político, que es en salvar vidas", completó.

Ayer, el Presidente adelantó que iniciará acciones legales contra la titular del PRO y hoy su abogado Gregorio Dalbón insistió en que el tema será llevado a la justicia "el lunes, cuando terminen las restricciones" establecidas por la pandemia.

En tanto, Cafiero dijo que "algunas medidas el Gobierno las tomó acompañado, y otras con muy poco acompañamiento, y cuando eso sucede, los controles no se ejercen, no hay fiscalización, entonces esas acciones no cumplen el resultado que se esperaba". Y resaltó que "a partir de la semana pasada se encontró un camino de más acuerdo y consenso político, con respecto a la estrategia sanitaria que el país debe llevar adelante".