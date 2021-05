Bianco culpó a Juntos por el Cambio por la cantidad de muertos y salieron a cruzarlo

En medio del implacable avance de la segunda ola de coronavirus, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, acusó a la oposición y a los medios de haber influido “en la cantidad de muertos” por la pandemia. Unas declaraciones que el titular del radicalismo provincial, Maximiliano Abad, calificó como “poco menos que rídiculas”.

“[Mauricio] Macri, [Patricia] Bullrich, [Elisa] Carrió pusieron palos en la rueda todo el tiempo”, apuntó el funcionario de Axel Kicillof que también se despachó en duros términos contra un sector de la prensa: “En la pelea con el virus, los medios estuvieron del lado del virus. [...] Hay un periodismo militante de derecha que directamente busca desestabilizar a los gobiernos nacionales y populares como el de la Argentina”, acusó, y agregó: “Están esperando que nos vaya mal. Están hinchando por el coronavirus. Son fanáticos del coronavirus”.

Durante una entrevista radial, Bianco puso la mira en Macri, Bullrich y Carrió, a los que señaló como “responsables de que la gente no se inscriba para vacunarse, de que dude de todo o de que no se cuide” para evitar contagiarse del coronavirus. Para el jefe de ministros de la Provincia, esas acciones hicieron “mella” en la sociedad porque fueron formuladas por parte de “personajes públicos y centrales de la política argentina”, en referencia al expresidente, a la titular del PRO y a la líder de la Coalición Cívica.

Críticas opositoras

Puntualmente esas acusaciones despertaron la inmediata reacción del presidente de la Unión Cívica Radical: “Culpar a los medios de comunicación y a la oposición por el fracaso estrepitoso que los gobiernos nacional y provincial han tenido en relación a la pandemia es poco menos que ridículo y no resiste el menor análisis. Esa visión suena a excusa, o a fomentar un clima de confrontación que disimule la falta de gestión”, retrucó Abad.

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense quiso recordarle al funcionario provincial “que los vacunatorios vip, las falsas promesas, los incumplimientos, las impericias, la falta de gestión, los funcionarios que no funcionan y la incapacidad son los principales responsables de las muertes, contagios y el encierro de los argentinos”.

Además, Abad señaló que el jefe de gabinete pareció contradecir al Gobernador: “¿Hasta dónde el gobernador y el jefe de gabinete van a llevar la mirada ideológica en un tema que no admite ninguna ideología?”, se preguntó, para luego retomar que el último viernes, durante la conferencia en la que anunció las nuevas restricciones, “Kicillof dijo que no había que enloquecer a la gente con discusiones que distraen del problema central y que no había que politizar la pandemia, pero dos días después su jefe de gabinete lo contradice con esta declaración irresponsable”.

Por último, el jefe de la bancada opositora en la Cámara Baja instó a la Provincia a “empezar a gobernar y dejar de buscar culpables afuera. Tienen que mirar hacia adentro para explicar por qué hoy estamos como estamos”.

Similar fue el tono elegido por el diputado radical Diego Rovella: “Ni la oposición ni los periodistas son responsables de este desastre sanitario. Los únicos responsables los tiene muy cerca y entre ellos está Bianco”, advirtió el titular de la Junta Central platense, que también apuntó a la demora y las fallas en la campaña de vacunación.

La marcha de la distribución y aplicación de dosis es uno de los puntos más cuestionados por la oposición. Pero Bianco aseguró ayer que “van a llegar muchas vacunas en estos días” y destacó: “Vacunamos a casi todos los de más de 60. Pero ahora mueren personas de 35 o 40 años. Incluso gente que no tenía ninguna enfermedad de base”. Realzó, en cambio, que “los adultos mayores que están vacunados han dejado de fallecer” y que “los pocos que se contagian cursan la enfermedad de manera moderada”.

Por otro lado, el funcionario se refirió al cumplimiento de las restricciones dispuestas hasta el 31 de mayo para bajar los contagios en las zonas de alarma epidemiológica -como el Área Metropolitana de Buenos Aires y el Gran La Plata-: “Está funcionando muy bien” porque “la población tomó conciencia de la gravedad de la situación”, sostuvo.

“Estuvimos haciendo controles y analizamos la información de las distintas bases de datos de movilidad y circulación y hubo una caída sustantiva de la circulación durante el fin de semana”, detalló.

En ese contexto, dijo que junto a la ministra de Seguridad Sabina Frederic participó de controles tanto en el peaje de Hudson, de la autopista Buenos Aires-La Plata, como en el Conurbano, y aseguró que a partir de sus recorridas comprobó que “la gente está guardada en su casa”.

Mientras que se mostró confiado en que el actual cierre de actividades “permitirá reducir sustantivamente” los contagios. Pues, remató, “no nos podemos acostumbrar a este grado de casos y de muertes”.