Jorge Rial en el ojo de la tormenta tras comparar a Laurita Fernández con Lía Salgado

Luego del levantamiento de su programa TV Nostra, Jorge Rial había decidido no volver a hablar en las redes sociales. Durante varias jornadas, mientras en el mundo virtual lo destrozaban por su fracaso, el conductor se había mantenido en silencio.

Pero en las últimas horas reapareció y nuevamente se convirtió en blanco de duras críticas por el análisis que hizo de El club de las divorciadas, el programa que conduce Laurita Fernández.

Haciendo referencia a los testimonios de mujeres contando sus dramas personales con ex parejas, Rial comparó el ciclo con los históricos realitys show de Lía Salgado. "Volvió Lia Salgado?", preguntó el conductor con ironía.

Y en las redes no tardaron en aparecer las respuestas. La mayoría de los mensajes apuntaron al levantamiento de TV Nostra y al rating conseguido por el ciclo de Laurita Fernández.

"Con 7,3 puntos de rating o sea no es tv nostra llamate a silencio mejor ya no tenés autoridad para bardear a nadie", "Laurita ayer midió casi 6 veces más que Rial en su último programa. Que deje de hablar" y "Das pena Jorgito, disfruta tu familia, y consejo... cuando hagas un comentario que sea para aportar, tantas cosas te han pasado y no aprendés más, igual te deseo lo mejor", comenzaron los seguidores.

"Lía Salgado hizo un gran éxito. Sabés lo que es eso pavote ????", "La que no volvió es TV Nostra no?", "Querido tu programa lo levantaste, porque no lo veía ni tu propia mujer" y "Te duelen los ojos Jorgito no podes creer los 7, 3", fueron algunos de los mensajes que se publicaron en las redes con tono irónico.