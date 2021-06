Uno por uno, todos los vuelos habilitados y cancelados tras el límite de ingreso al país

Ayer comenzó la aplicación del cupo de ingreso al país de 600 viajeros por día que el Gobierno decretó para minimizar y retrasar la entrada de la variante Delta. Y todo fue hubo confusión, a los que se sumaron reclamos y malestar frente a las cancelaciones obligadas que debieron realizar las aerolíneas que operan en Argentina.

En ese sentido, muchos argentinos, principalmente en Estados Unidos y Europa quedaron en lista de espera para pegar la vuelta. “Esto debe hacerse de forma no discriminatoria y transparente, por lo que hemos solicitado una reunión urgente con los responsables. Como industria, nos gustaría seguir ofreciendo una conectividad aérea esencial hacia y desde Argentina, tanto durante la pandemia como después. Pero al tomar estas decisiones unilaterales y de corto plazo, el Gobierno corre el riesgo de aislar aún más al país”, destacó en un comunicado la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés).

El gobierno de Alberto Fernández ya había puesto un tope de 2.000 pasajeros diarios que podían llegar en vuelos internacionales, que ahora se redujo a 600, lo que, según IATA, “obligará a las aerolíneas a dejar en el extranjero a miles de pasajeros, principalmente ciudadanos y residentes argentinos”.

En las últimas horas se dieron a conocer cuáles son los vuelos que fueron cancelados:

Aerolíneas Argentinas anunció que el domingo último suspendió 59 vuelos de un total de 90 operaciones. El primero fue el 29 de junio y se trata del vuelo que hace la ruta desde y hacia Miami. Este es uno de los más solicitados ya que son muchos los argentinos que lo reservan para hacer turismo de vacunación- Fueron 15 vuelos suspendidos de de ida y 15 de vuelta entre Ezeiza y la ciudad de Florida. En tanto, se mantienen las operaciones de Miami a Ezeiza del 30/6, 3/7, 5/7, 7/7 y 11/7. De Ezeiza a Miami, están aprobados los vuelos de julio de los días 1, 3, 5 y 11.

Para España quedan operativos los vuelos Madrid-Ezeiza del 29/6, 2/7 y 11/7, mientras que de Ezeiza a Madrid los de los días 30/6, 9/7 y 11/7. Además, los que tenías destino a Lima fueron ratificados los del 3 y 10 de julio (Aeroparque-Lima), y los del 4 y 11 de julio (Lima-Aeroparque). Mientras que se mantienen hacia y desde Asunción los del 1 y 8 de julio, se informó que no habrá vuelos a San Pablo ni a Santiago de Chile. Para Bogotá, en tanto, habrá un servicio desde Ezeiza el 4 de julio y otro para regresar el día siguiente.

En cuando a Latam, de 45 operaciones pedidas a Lima (Perú), Santiago (Chile) y Brasil entre el 1 y el 12 de julio, tiene un vuelo aprobado hacia y desde Lima. Con la limitación de 150 pasajeros impuesta por la ANAC, operará el vuelo del 1 de julio -LA2467 Lima– Buenos Aires y el 2 de julio el vuelo LA2468 de Buenos Aires a Lima. Mientras que en referencia a los vuelos a Chile y Brasil, aseguraron que "la compañía aguarda información sobre el itinerario", y se conoció que no están cancelados formalmente, pero aún no tienen respuesta sobre si podrán operarlos o no.

Iberia, por su parte, confirmó que hasta el 11 de julio tiene dos vuelos aprobados entre España y Argentina: Madrid - Ezeiza el IB6841 el 6 de julio con salida a las 00:05h y el IB6841 el 10 de julio con salida a las 23:20h. De Ezeiza a Madrid el IB6856 del 6 julio a las 13:20h y el IB6856 del 11 de julio a las 13:20h. Lufthansa, en tanto, desde comienzos de abril tenía dos vuelos por semana y con las nuevas restricciones, la ANAC le autorizó hasta el 12 de julio los siguientes servicios (uno por semana): el 30 de junio y el 7 de julio, salidas desde Frankfurt rumbo a Ezeiza, y el 3 y 7 de julio, desde Ezeiza rumbo a Frankfurt.

American Airlines, hasta el 12 de julio, tiene aprobados vuelos desde y hacia a Miami los días 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 y 12 de julio. Y se suma un servicio desde y hacia Nueva York el 11 de julio. Cabe destacar que la empresa no comunicó operaciones a Dallas en este período.

La low cost JetSmart, por caso, en sus vuelos entre Buenos Aires y Santiago de Chile mantiene el esquema que estaba aprobado: el martes 29 de junio tiene un vuelo y en julio tiene el visto bueno para operar el martes 6. A partir del 13 de julio, tiene programados tres vuelos: 13, 20 y 27 de julio. La colombiana Avianca confirmó un vuelo el 8 de julio desde Bogotá hacia Buenos Aires y un vuelo de regreso a Colombia el día siguiente, y la De Boliviana de Aviación tendrá un único vuelo hacia y desde Santa Cruz de la Sierra, el 6 de julio. Cabe destacar que Air France, KLM, Air Europa, Delta Air Lines y Copa Airlines se encuentran trabajando en las reprogramaciones, precisaron.