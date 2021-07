El ministro de Salud bonaerense criticó los festejos por la Copa América

En 7 y 50, en el Obelisco y en cada punto neurálgico de la Argentina la imagen fue una sola: multitud de fanáticos apiñados para festejar la histórica victoria de la Selección de fútbol ante Brasil en la Copa América. La postal de un desahogo colectivo y una euforia sin protocolos (con llantos, gritos y abrazos sin barbijos ni distancia social). Como si en la triunfal noche del sábado la pandemia se hubiera evaporado.

Pero no. “Son las imágenes que no nos gustan desde el punto de vista sanitario, si no tuviéramos pandemia serían imágenes hermosas”, recordó ayer el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, a la vez que pidió evitar este tipo de aglomeraciones sin distanciamiento ni barbijos. Algo que, reconoció, es difícil.

“En pandemia, con los casos a la baja y el avance en la vacunación desearíamos evitar este tipo de cosas. Yo sé que es muy difícil”, agregó en declaraciones radiales el funcionario de Axel Kicillof.

Tras la obtención de la Copa América, en el Maracaná y ante Brasil por parte del equipo argentino, los festejos en el Obelisco y en puntos de la Ciudad como 7 y 50 se prolongaron hasta el amanecer del domingo. Y la celebración siguió ayer en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que se colmó de gente que quiso recibir a los jugadores en Ezeiza. Incluso, se especuló con la posible presencia del Presidente, Alberto Fernández, en el predio, algo que finalmente se frustró luego de que se multiplicaran las imágenes en las que la falta de cuidados por el coronavirus era evidente (ver aparte).

Pese a lamentar esas actitudes, Gollan finalmente justificó que “esta es la pasión que genera la Selección”, a lo que sumó la dificultad que conlleva este año y medio signado por el avance del coronavirus, “con mucha tensión, angustia y frustraciones”.

No obstante, el ministro de Salud de la Provincia pidió esperar para festejar. Y, tras insistir en sus cuestionamientos a la multitudinaria manifestación en el Obelisco, anticipó que el “desahogo” podría llegar en la temporada de verano, “si no aparecen cosas raras”. Pues consideró que si entre mediados o fines de septiembre hay un 80 por ciento de la población vacunada con dos dosis, “el impacto que tiene en mortalidad la pandemia bajará sensiblemente”.

En cambio, recomendó “no salir de vacaciones” en invierno y que, en caso de hacerlo, se preserven los cuidados.

Dura réplica desde el kirchnerismo

Por otro lado, la crítica de Gollan a los festejos por la Copa América chocó con la réplica del exministro de Planificación del kirchnerismo, Julio de Vido.

“Ante algunas expresiones populares, que algunos parecen no entender, lo qué hay que hacer es SILENZIO DE STAMPA” (sic.), escribió en su cuenta de Twitter quien fuera detenido por la denominada causa de los cuadernos y la tragedia de Once. Más irónico, remató: “Tal vez lo que pretende este funcionario (al que no mencionó, pero adjuntó un titular con sus declaraciones) es que le pidamos permiso para festejar un campeonato, a qué habrá jugado cuando era chico???”.