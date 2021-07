La Revista "Time" destaca a Paula Pareto por ser una heroína del deporte que dio batalla contra el COVID: "The Small One"

Time realizó un listado con los "deportistas héroes" que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio y que dieron batalla contra el coronavirus en la primera línea, entre los que se encuentra una argentina: la judoca Paula Pareto.

"¿Cómo no vas a llamar Peque a alguien que mide o pesa como ella? Pero según sus logros es todos menos Peque. Llega a sus cuartos Juegos Olímpicos con medallas en su palmarés (oro en Río 2016, por ejemplo), pero también con un esfuerzo fuera del tatami que realmente la distingue”, resalta la revista, que en la traducción al inglés la llama "The Small one".

El prestigioso medio estadounidense valora el trabajo de Pareto como traumatóloga, pero también cómo ayudó a atender a pacientes con coronavirus mientras se preparaba para los Juegos Olímpicos, donde defenderá la dorada de hace cinco años.

“Pareto continuó trabajando sus turnos en su hospital, con el riesgo de contraer coronavirus ella misma Pero ese camino desafiante es uno que aparentemente disfruta”, indicaron, además de citar una frase de la judoca: “El grado de coraje con el que vives determina el grado de satisfacción que recibes”.

La participación de Pareto en los Juegos Olímpicos de Tokio comenzará en las últimas horas del viernes (horario argentino) con las rondas previas y, en caso de avanzar, cerca de las 5:30 horas del sábado estará compitiendo por medallas.