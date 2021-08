Morir en el intento: más fallecidos al tratar de huir de Afganistán

KABUL

Los principales representantes de los talibanes ya están en la capital de Afganistán para negociar un futuro gobierno tras la toma del poder, mientras aumenta la desesperación de miles de personas que asedian las inmediaciones del aeropuerto para intentar huir, en donde aparecieron tres cadáveres.

El cofundador y jefe negociador de los talibanes, mullah Abdul Ghani Baradar, llegó a la capital afgana para mantener conversaciones con miembros de su grupo y otros representantes políticos con vistas a formar un nuevo Gobierno.

“Estará en Kabul para mantener conversaciones con líderes de los combatientes yihadistas y con responsables políticos para formar un Gobierno inclusivo”, dijo un dirigente talibán a la agencia de noticias AFP.

Se trata apenas del último de una larga lista de dirigentes que hace tiempo no se veían abiertamente en Kabul, la capital afgana, y en los últimos días volvieron a aparecer para confirmar las negociaciones a contrarreloj que dominan la escena política del país tras la toma de los talibanes de la ciudad y de todo el territorio nacional.

“Terroristas más buscados”

Otro histórico líder talibán visto en la capital en días recientes es Khalil Haqqani, uno de los “terroristas más buscados” por Estados Unidos con una recompensa de 5 millones de dólares.

Medios sociales protalibanes mostraron imágenes de Haqqani reunido con Gulbuddin Hekmatyar, quien fue su rival durante la guerra civil de comienzos de 1990 y una figura todavía influyente en la política afgana.

Video shows a toddler being handed over the Kabul airport wall to US troops.



CNN's @clarissaward describes the chaos and desperation as Afghans head to the airport in Kabul trying to escape. https://t.co/rCKaNNnUn2 pic.twitter.com/6XOBkIgTXm