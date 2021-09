Escándalo en Tucumán: legislador prometió $1.000 por un voto, no pagó y reclaman en su despacho

Un verdadero escándalo se desató en Tucumán luego de que un grupo de punteros políticos y vecinos salieron a reclamarle al legislador de esa provincia Daniel Deiana el pago de los $ 1.000 que les habría prometido para ir votar a su partido el pasado domingo en las PASO.

Según se ve en el video que fue publicado por La Gaceta, uno de los manifestantes dijo que "pertenezco al club de referentes del señor Luis Burgo que está afectado al doctor Deiana y en este momento acompañando al vicegobernador Jaldo. Ayer nos reunió el doctor Deiana dándonos unas instrucciones de cómo se iba a trabajar. Nosotros al pie de la letra todos obedeciendo las instrucciones de él". Luego agregó: "Se empezó a llevar gente a votar, han estado todos los autos, las motos. Más o menos como a las 8 de la mañana nos dice que no llegaba con la plata, que mermemos los vehículos. Después 'agata' hemos podido contactarnos y nos dijeron que no, que no íbamos a poder trabajar, que le digamos a la gente que se vaya...Ya estamos comprometidos con la gente que fue a votar".

En otro testimonio que se tomó en la sede de la Mutualidad tucumana, donde tendría el despacho Deiana, se asegura que "esta es la sede de ellos digamos, porque ellos nos mandaron un mensaje para que nosotros vengamos acá a buscar la plata para todos", al tiempo que contó que "estamos desde las 6 de la mañana. Yo me levanté a las 7 de la mañana a llevar a la gente, porque ellos le daban plazo hasta las 10 de la mañana por los $ 1.000 por cada voto, después de las 10 de la mañana en adelante les daban $ 300".

El periodista que realiza la entrevista a los manifestantes pregunta sobre cuánto dinero les debían pagar y la respuesta fue: "No tengo ni idea, pero por lo menos 200 persona en promedio póngale de $ 1.000... $ 200.000. Son más o menos como $ 250.000 con los vehículos. Nosotros queremos que nos solucionen, aunque sea la mitad. Queremos que venga Deiana o que venga el señor Jaldo, porque el señor Jaldo es el que le ha dado la plata para que nos pague a nosotros para pagarle a la gente que está trabajando".

Asimismo las personas movilizadas manifestaron que se sienten "estafados" y que fueron "amenazados por la gente del barrio". En ese marco declararon: "¿Qué le decimos ahora a la gente del barrio? Ya están parados en la puerta de mi casa esperando la plata". Y para terminar la remató diciendo: "Entiendo que no es legal mi jefe, pero ¿sabe qué pasa señor periodista? Todo Tucumán y el país está así. Imagínese, si ellos me dicen de ofrecer plata, ¿qué le tengo que decir a la gente yo? Plata. Si me dan un bolsón, les tengo que dar un bolsón".