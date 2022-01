Provincia: la tercera dosis es libre para docentes y mayores de 50 años

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció hoy que desde mañana habrá tercera dosis libre de la vacuna contra el coronavirus para docentes bonaerenses y mayores de 50 años y precisó que se llevará a cabo una campaña de inmunización en 2.600 escuelas para aumentar la vacunación de los alumnos de cara al inicio del ciclo lectivo.



"Desde mañana hay vacuna libre para todos los y las auxiliares y docentes de todos los niveles educativos y de todo el país", dijo al participar de manera telemática de una conferencia que encabezaron sus ministros en el Partido de La Costa, dado que se encuentra aislado en Chapadmalal por transitar su cuarto día de Covid-19.



De esta manera, cuentan con la posibilidad de acceder a la primera y segunda dosis libre todos los ciudadanos mayores de 3 años, mientras que la tercera dosis sin turno es para mayores de 50 años, trabajadores de la salud, la educación y la seguridad, embarazadas, personas que amamanten e inmunosuprimidos.



"Nos empezamos a preparar para el inicio del ciclo lectivo y queremos tener una vuelta al colegio cuidada. Lo hemos hecho toda la pandemia, pero esta vez seremos más claros: necesitamos una vuelta al colegio vacunados y vacunadas", manifestó el gobernador, y apeló a "la conciencia de los papás y mamás para que vacunen a los chicos y las chicas".



"La provincia de Buenos Aires no deja a nadie atrás. Contratamos a 30 mil (personas) y fueron a buscar casa por casa a los chicos que por la pandemia perdieron vinculación o contenidos", rememoró.



Kicillof afirmó después que "la provincia invierte en algo central como es la educación" y añadió que "con el apoyo de docentes, auxiliares y familias, redujimos la cantidad de chicos desvinculados" del colegio.



"Ahora necesitamos que estén vacunados y vacunadas", prosiguió, y añadió: "El año pasado vacunamos en 815 escuelas. De cara al inicio del ciclo lectivo, el Ministerio de Educación y Salud extenderán la vacunación a 2.600 escuelas más".



Del encuentro, que se realizó en el Golf Club Santa Teresita, participaron la vicegobernadora, Verónica Magario; el intendente local, Cristian Cardozo; el titular de ARBA, Cristian Girard, y los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Educación, Alberto Sileoni, y de Producción, Augusto Costa. También participaron representantes de los gremios docentes.



El ministro Kreplak expuso que en la provincia hoy hubo 42.664 contagios y expresó que "estamos en el pico de la ola, estos días comienza a observarse un leve descenso".



Remarcó que las "internaciones aumentaron fuertemente" y especificó que hay 890 camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes con Covid-19 sobre un total de 4.900.



"Actualmente, el 52% de las camas están ocupadas (el 34% es por coronavirus), cuando en la segunda ola el 75% estaban ocupadas", continuó y aseveró que "la letalidad de la pandemia en este momento es muy inferior" al pico de 2021 dado que "hay 131 casos semanales, cuando en la ola anterior fueron 1.900".



"Esto pone en evidencia que con las medidas de cuidado y la campaña de vacunación podemos tener una buena temporada", indicó.



Planteó que el 91,2% de la población bonaerense "comenzó su vacunación, 79,2% tiene el esquema completo y 26,4% tiene dosis de refuerzo



En ese marco, Kreplak resaltó que "pronto viene el inicio de la etapa escolar y debemos hacer un esfuerzo muy grande para vacunar a los chicos y chicas".



El funcionario expresó que de los 2.600.000 niños de 3 a 11 años "el 70% tiene la primera dosis; el 46,7% la segunda dosis", por lo que evaluó que "es importante trabajar para poder completar el esquema de los chicos de cara al inicio de la actividad escolar".



En ese contexto, resaltó que entre los 1.600.000 jóvenes de 12 a 18 años, el 88% cuenta con la primera dosis y el 70% con la segunda.



"El año pasado vacunamos a 100 mil chicos en las aulas. Es importante prepararnos para poder avanzar con esto. Debemos decir que perdimos 156 chicos por Covid en la provincia, no es una enfermedad que no afecte a los chicos", insistió y afirmó: "Es indispensable la vacunación en febrero para marzo tener una vuelta cuidada".



Sileoni evaluó que "la pandemia y la educación se llevan mal, porque educación es aprendizaje, ciencia, lectura, escritura, pero también la dimensión del vínculo y la sociabilidad".



Puso de relieve el trabajo hecho por la provincia para revincular alumnos y que los estudiantes recuperen aprendizajes, destacó el servicio alimentario escolar y las 4.000 obras de infraestructura.



Sostuvo que "en 2020, unos 280 mil chicos tenían una relación tenue y distante con la escuela; en septiembre de 2021 eran 170 mil ; y hoy son 60 mil".



"Tenemos que seguir trabajando con ellos porque tienen una relación con la escuela que es distante y, en algunos casos, casi nula. Nosotros somos de los que pensamos que no hay chicos perdidos", continuó.



Sileoni enfatizó que "tenemos la obligación ética de ir a buscar uno a uno" y recalcó que posee "muchas esperanzas" de lograr la revinculación de esos jóvenes.



Cardozo destacó que "estamos teniendo una temporada récord", indicó que se recibió a 2 millones de visitantes en el Partido de La Costa y planteó que "los prestadores de servicios nunca olvidarán este verano".



En tanto, Girard contó que ARBA desarrolla en los destinos turísticos operativos para combatir la evasión pero dijo que el organismo también desarrolla tareas de acompañamiento a los contribuyentes.



Luego, Costa aseveró que la actual es una "temporada récord histórica", indicó que "ya visitaron los destinos bonaerenses un total de 5.400.000 turistas", lo que es "un 18% más que el promedio de los últimos 5 años y el mayor registro de los últimos 10 años".



Finalmente, Magario llamó a los jóvenes a "completar la vacunación" y dijo que así se puede transitar la enfermedad de mejor manera.