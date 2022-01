Escándalo y acusaciones cruzadas: Djokovic, deportado de Australia

el número 1 del mundo no pudo entrar a australia / web

Novak Djokovic fue deportado de Australia al no permitirle las autoridades de ese país el acceso a su territorio para jugar el Abierto “por no tener en regla la documentación que le habilite la exención médica requerida para los no vacunados” que llegan a país oceánico.

Antes de esa resolución de cancelación de su visa, el serbio estuvo retenido durante ocho horas en el Aeropuerto Internacional Tullamarine de Melbourne, donde finalmente fue notificado de que debía retornar a su país de origen “en el primer vuelo disponible”.

“La visa de Novak Djokovic fue cancelada y le informaron que debe abandonar el país este mismo jueves porque no logró demostrarle a la Fuerza Fronteriza local la evidencia suficiente para su exención médica”, remarcaron.

Djokovic había sido habilitado para jugar el Abierto con una medida excepcional que solamente a él le permitía participar sin tener ningún tipo de vacuna contra el coronavirus, lo que constituye una exigencia inexcusable para el resto de los tenistas intervinientes, lo que de por sí despertó grandes polémicas.

Claro que ese registro de excepcionalidad planteado no tuvo su correlato con las disposiciones del estado de Victoria, del que Melbourne es su capital, y cuando Nole fue notificado de la cuestión ya estaba en vuelo para disputar el primer Grand Slam del año.

Así que inmediatamente al pisar el aeropuerto, Djokovic fue retenido por las autoridades de la Fuerza Fronteriza, que le quitaron su celular y virtualmente lo mantuvieron “incomunicado”, mientras su equipo de asistentes debía esperar en el hall del lugar escoltado por dos oficiales de seguridad.

El primero en salir a protestar contra esa medida fue el propio padre del tenista, Srdjan Djokovic, que en declaraciones a medios serbios manifestó respecto de la negativa de su hijo a vacunarse contra el Covid-19 que ella representa “una lucha por la libertad en el mundo, no sólo una de Novak. Si no lo dejan ir saldremos a las calles porque es una lucha de todos”, expresó el padre.

Y acto seguido, quien intervino llevando el asunto ya a esferas diplomáticas, fue el propio presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, luego de lograr ponerse en contacto con el tenista.

“Hablé con Novak y le dije que toda Serbia estaba con él. Por eso nuestras autoridades están tomando todas las medidas para detener el acoso al mejor tenista del mundo. De acuerdo con todas las normas del derecho público internacional nuestro país luchará por él, por la justicia y la verdad”, advirtió públicamente. La respuesta inmediata a esa manifestación fue la cancelación de la visa de Djokovic, mientras que algunos medios europeos salían en defensa del tenista y por ejemplo el británico The Telegraph tituló “lo tratan como un criminal”, aunque las autoridades australianas advirtieron que al tenista lo rigen las mismas normas vigentes para todos.

La cuestión ya había empezado su escalada diplomática internacional cuando el propio primer ministro, Scott Morrison le dejó una fuerte advertencia a Djokovic al señalarla que “si las pruebas para su exención médica son insuficientes, no se lo tratará de forma diferente a los demás y estará en el siguiente avión de vuelta a casa, porque no tendría que haber reglas especiales para él en absoluto”.