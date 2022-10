Piqueteros divididos por la asunción de Tolosa Paz

El desembarco de Victoria Tolosa Paz en el ministerio de Desarollo Social para reemplazar a Juan Zabaleta disparó ayer críticas y muestras de escepticismo entre la militancia piquetera. En especial, entre los referentes de izquierda opositores al Gobierno y que a lo largo del año impulsaron los prolongados acampes que en señal de protesta se montaron frente a la sede de la cartera que manejaba el intendente de Hurlingham.

“Tolosa Paz fue parte de la Mesa contra el Hambre, que fue un fracaso estrepitoso”, cuestionó por su parte Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero (PO) y Unidad Piquetera (UP). Así, aludió a la ambiciosa iniciativa que al inicio de su gestión se propuso el presidente Alberto Fernández y que en su presentación incluyó a la flamante ministra (entonces titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales), al escritor Martín Caparrós y hasta al conductor Marcelo Tinelli, entre otros. Pero después el plan quedó en la nada y los piqueteros lo trajeron a cuento ayer.

Para Belliboni, “la nueva ministra asume con los programas cerrados, con un enorme conflicto social y no sabemos con qué programa, qué discusión o debate va a abrir con las organizaciones sociales”.

Expectante, Mónica Sullé, dirigente del MST Teresa Vive e integrante de la UP, advirtió que “la tarea que le deja Zabaleta a Tolosa Paz es transformar los programas Potenciar Trabajo en empleo genuino. Pero no podés transformar un programa social si no cambiás el modelo productivo”.

Desde que asumió en agosto de 2021, cuando Daniel Arroyo dejó Desarrollo Social, el exintendente de Hurlingham debió hacer frente a prolongados piquetes y acampes. En esas protestas, las agrupaciones reclamaron una mayor asistencia a los comedores, trabajo genuino y más planes sociales. Pero la reticencia de Zabaleta a atender este último punto recrudeció el conflicto.

Días atrás, luego del último acampe de tres días en la 9 de Julio, los piqueteros avanzaron en la ampliación de refuerzos alimentarios, provisión de insumos y herramientas para los espacios productivos, por lo que suspendieron las medidas de fuerza que tenían previstas. Además, acordaron reuniones con distintas áreas del Ministerio y eso también los motivó a posponer “el plan de lucha”, que incluía nuevos acampes y cortes de ruta en distintas provincias.

En ese sentido, la llegada de Tolosa Paz es seguida con cautela por los piqueteros, que por ahora no analizan medidas de fuerza: “No sabemos quién queda y quién se va, así que vamos a esperar que asuma (la ministra) y que se confirmen las reuniones que teníamos a partir de mañana (por hoy)”, anticipó el líder del PO.

Dudas y Muestras de apoyo

Pero si en el PO interpretaron la salida de Zabaleta como “el fracaso del conjunto de la política económica y social del Gobierno” y se mostraron escépticos con la llegada de Tolosa Paz, en otras agrupaciones, más cercanas al oficialismo, destacaron los cambios: “Lo tomamos bien. La salida de Zabaleta estaba al caer y con Victoria tenemos una excelente relación”, dijo Gildo Onorato, referente del Movimiento Evita que además espera “una mejora en la política alimentaria, ya que ha sido deficitaria durante estos tres años”.

En tanto que en Barrios de Pie fueron lacónicos, al no observar “nada nuevo” en la asunción de la funcionaria platense y mientras prefirieron concederle “el beneficio de la duda”.