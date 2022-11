VIDEO. La familia de "Lolo" Regueiro denuncia que tuvo que "custodiar" el cuerpo para la segunda autopsia

Familiares de César "Lolo" Regueiro, el hincha de Gimnasia fallecido por la represión policial provocada en el estadio del bosque el pasado 6 de octubre, en el encuentro frente a Boca, siguen pidiendo justicia y que se investigue aún mas a fondo lo ocurrido aquella noche de pura tristeza.

Este martes, según relataron a EL DIA algunos integrantes de la familia, se presentaron en el cementerio de La Plata desde muy temprano, porque el cuerpo de "Lolo" iba a ser exhumado, ya que le realizarán una nueva autopsia en las próximas horas. Luego, se trasladaron todos a la puerta del Hipódromo de nuestra Ciudad. "Hay cosas que no cierran, como el golpe que tiene en la cabeza. En la primera no dice nada y mis hijos vieron la sangre, además de la remera (camiseta que tenía puesta en ese partido)", comentó Claudia, su mujer.

Haciendo lugar al pedido de la familia, el titular de la UFI Nº 5 solicitó un nuevo análisis, con el objetivo de esclarecer las causales de su muerte, ya que sostienen que no fue como producto de un paro cardiorrespiratorio, sino a causa de los golpes presuntamente recibidos esa noche. Para ello, el funcionario pidió nuevos elementos probatorios a los abogados que representan a los Regueiro.

“Ante la hipótesis que puede haber existido una muerte violenta solicitamos la nueva autopsia para despejar dudas y ver si se descarta lo que se señaló en un primer informe. Entregamos elementos probatorios como testimonios de familiares y de identidad reservada que motivaron la exhumación y diligencia de una nueva autopsia”, explicó en ese sentido el abogado del particular damnificado a este medio.

En este encuentro, tenía que estar presente fiscales y gendarmes, pero en la primera hora de la mañana, eso no ocurrió. "Desde la fiscalía no mandaron a nadie. Tuvieron que ayudarme personas desde la asistencia a la víctima, que fueron las que llamaron a la fiscalía después de una hora y media, para firmar un acta. Tuvimos que venir nosotros atrás de la policía científica para custodiar el cuerpo", resaltó a este medio.

A su vez, relató que acercaron un pen drive con filmaciones de aquel día "Hay policías que reprimen y mi marido estaba sentado en el piso. Yo quiero justicia y que caigan todos los responsables. Y ver que dice la segunda autopsia, porque él muere por asfixia y no sabemos. Mis hijas vieron el golpe en la cabeza, pero nadie lo vio".

Por último, quien expresó unas palabras fue Sergio, su hijo, quien denunció el maltrato de un oficial: "Cuando llegamos y trajimos el cuerpo, me vino a pechear. Es un mal educado. Vino y me empujó. Vino a provocar, a buscar reacción". Ante la situación de soledad que vivió la familia, remarcó: "Tenía que haber gente de gendarmería y no había nadie. Si no estaba la gente de asistencia a la víctima, esto no se hace, la querían patear para otro día".

"Yo sabía, yo sabía, que a `Lolo´, lo mató la policía", fue uno de los cantos mas escuchados y del pedido de justicia por parte de amigos y familiares.

¿Qué ocurrió aquella noche?

Gimnasia y Boca, dos de los animadores del certamen, se enfrentaban por la fecha 23 en un partido clave por el título en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, que rápidamente se colmó de gente. Ese día, se cerraron las puertas y los hinchas y socios del Lobo que se quedaron afuera, se enfrentaron con la policía en los distintos accesos del Bosque.

Ante esta situación, hubo corridas, piedrazos, balas de goma y gases lacrimógenos que terminaron con la suspensión del partido, debido a una feroz represión policial.

A los 9 minutos del encuentro, la policía respondió con gases lacrimógenos, que terminaron ingresando al campo de juego y afectaron a jugadores, cuerpo técnico y terna arbitral, además de a los hinchas de las plateas más cercanas a los incidentes.

Todo fue un ambiente de desesperación y de caos total. Allí, ante los hechos de represión, murió César "Lolo" Regueiro, un hombre fana de Gimnasia de 57 años. En la primera autopsia, afirmaban que había sido víctima de "un ataque cardíaco".