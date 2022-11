Alberto F. vuelve al ruedo y no viajaría a México

Luego de la gastritis erosiva que sufrió en Indonesia, el Presidente Alberto Fernández tiene previsto volver hoy a su actividad normal en la Casa Rosada, aunque hasta anoche no había información sobre su agenda.

Mientras, trascendió que suspenderá el viaje que tenía planeado a México el jueves para reunirse con su par Juan Manuel López Obrador. No se informó si el motivo fue pro su salud. De todos modos, el motivo podría ser otro: un enojo por declaraciones de su par azteca tras la designación del nuevo titular del BID.

Fernández se recupera en la quinta de Olivos de la enfermedad que lo tuvo a maltraer durante su reciente gira.

“(El viaje) a México está en duda porque lo de BID fue descoordinado. La negociación fue buena, pero con Estados Unidos”, aseguraron, de acuerdo a una información del portal del diario La Nación

López Obrador, en ese sentido, dijo públicamente en las últimas horas que la elección de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es “más de lo mismo”, donde quienes votan, “se ponen de acuerdo con Estados Unidos y se elige a un candidato”.

El gobierno de México no sólo no sacó de la lista de candidatos al economista Gerardo Esquivel sino que no apoyó la moción de Argentina. Esto llevó a que Alberto Fernández tuviera que bajar la candidatura de Cecilia Todesca para que gane el brasilero Goldfajn.

La visita a López Obrador fue acordada antes de la gira de Alberto Fernández, y tenía por objetivo unir en una misma imagen a distintos referentes de la Patria Grande, como el chileno Gabriel Boric e incluso el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien nunca confirmó del todo su participación.

Otro frente interno, ahora con las Madres

Mientras, se le abrió otra grieta. La organización de derechos humanos Asociación Madres de Plaza de Mayo desairó con duros términos el mensaje expresado vía Twitter ante el fallecimiento de Hebe de Bonafini por el presidente Alberto Fernández, quien declaró tres días de duelo nacional.

La buena sintonía con el papa Francisco (ver pág. 7) contrastó con la dureza que la organización expresó al presidente Fernández, luego de que éste lamentó en un tuit que “perdimos una luchadora incansable. Junto a las Madres y Abuelas (que tenían fuertes diferencias con Bonafini) enfrentó a los genocidas cuando el sentido común colectivo iba en otra dirección’’, destacó el mandatario.

“Sr. Presidente no se perdió nada, el legado de las Madres vive en el pueblo. Relacionar la lucha de nuestra presidenta con otra organización (por Abuelas, que preside Estela de Carlotto) es un insulto. Por suerte Hebe hizo público todo lo que pensaba de usted’’, dijo en un lapidario tuit Madres de Plaza de Mayo.

Bonafini criticó en los últimos tiempos con dureza al mandatario y su gestión por considerar que con la renegociación de la deuda con el FMI se profundizaba la pobreza en Argentina.