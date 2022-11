Álvarez Agis: “Es difícil que con esta inflación crezca el poder adquisitivo”

“En la medida en que sigamos atrapados en la grieta, bajar la inflación va a ser una tarea medio quijotesca”, advirtió Emmanuel Álvarez Agis, consultor económico y exviceministro de Axel Kicillof durante el último gobierno de Cristina Kirchner que también apuntó contra las “inconsistencias” del plan económico del Gobierno, al que definió como “modesto”.

A lo largo de un extenso reportaje, Álvarez Agis dijo reconocer “una intención de desinflar la economía muy gradualmente, que tiene que ver básicamente con la dinámica de la política fiscal, monetaria, cambiaria, tarifaria, y dentro de eso se enmarca este acuerdo de precios. Entonces, si uno mira la consistencia de ese plan, no es un plan que nos va a llevar a una tasa de inflación de por lo menos la mitad, porque las variables no están configuradas para eso. Más grave aún, creo que este plan, que catalogaría como modesto, tiene ciertas inconsistencias en términos de que cuando uno piensa en un plan de desinflación tiene que desinflar acompasadamente todos los precios de la economía, para que nadie quede adelantado o atrasado”. En ese punto, graficó: “Muchas veces se dice que frenar inflaciones de 100% es como coordinar detener una avalancha en una tribuna de fútbol, necesitás que todos frenen al mismo tiempo porque, si no, unos pisan a otros. Cuando uno ve que el objetivo de ese plan es converger a una tasa de inflación del 4% mensual, pero las tarifas suben entre 35% y 40% cada tres meses, el tipo de cambio se devalúa al 7% mensual, las paritarias se ponen en el orden del 8% o 9% mensual, la tasa de interés es 6,2% o 6,3% mensual, la nafta sube 6%, no estamos desinflando de manera pareja, y para peor, si lo que queremos es que en ese frenar la avalancha los trabajadores queden adelantados respecto de los precios, la peor idea es hacerlo en secreto. Me parece que cualquier plan antiinflacionario tiene que ser un ejercicio, entre otras cosas, de coordinación de expectativas. Y para eso todos los agentes tienen que estar de acuerdo en cuál es el objetivo final del plan, que puede ser frenar la inflación, pero también puede ser recuperar el salario. Todas estas contradicciones y restricciones llevan a pensar que el plan adolece de ciertas inconsistencias”.

El economista observó a su vez que “con estos niveles de inflación, la economía puede crecer, pero lo que está difícil es que crezca el poder adquisitivo del salario” que, aseguró, “está más o menos en los niveles que cuando Cambiemos se fue del Gobierno”.

Por último, Álvarez Agis insistió en que “para bajar la inflación hay que cerrar la grieta” y amplió: “Dejemos de pensar que la inflación es culpa del otro. [...] Si seguimos en clave de grieta, lo que hacemos no es tratar de bajar la inflación sino de torcer la distribución del ingreso a favor del que nos vota. [...] Y nos tenemos que dar cuenta de que para defender a tu base electoral tenés que ir a buscar un acuerdo con el que representa a la otra mitad del país no matando a esa otra mitad”.