Lionel Messi: “Es el sueño de todos, la busqué toda mi carrera”

“Ya está”. Lo habrá pensado Lionel Messi cuando el partido estaba 2-0 y Argentina brindaba una cátedra de fútbol y minimizaba al último campeón mundial dejándolo como un equipo de mitad de tabla de un troneo cualquiera. Lo pesábamos todos, en Lusail o viéndolo por TV a miles de kilómetros.

“Ya está”, seguido de un ahora sí, habrá pensado Leo cuando a los 108 minutos puso el 3 a 2, después de que Francia le hubiese metido dos piñas de Rocky Balboa que dejaron a la Scaloneta sin aire y sin reflejos.

“Ya está” pudo al fin decir Leo, con el 4 a 2 en la tanda de penales que él ayudó a construir desde su primer remate, suave a la derecha de Lloris a quien le faltó una mano extra para llegar a esa pelota. Ese “Ya está” para Antonella y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro buscados con la mirada en Lusail, los que vivieron desde más cerca ese sueño que se había transformado en obsesión. Esa Copa que besó con cariño cuando subió al escenario a recibir el Balón de Oro del torneo, minutos antes de ser, formalmente, el dueño del mundo. Por eso los abrazos dentro del campo de juego sintetizaron alegrías y pesares de una vida en celeste y blanco.

“La busqué toda mi carrera, es el sueño de todos y somos muy poquitos los que la tenemos. Es una felicidad enorme”, declaró Leo tras una final impactante, quizá la más apasionante en la historia de los Mundiales. “Se hizo desear pero es lo más lindo que hay. Mirá lo que es. Es hermosa. ¿Sabés cuanto la voy a besar? Es impresionante”, dijo Messi, ahora que ya sabe que la Copa pesa 6 kilos, 170 gramos.

“Esta la quieren todos, es la más deseada por cualquier jugador, el sueño de chiquito de cualquiera. Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera y ésta está acá también”, dijo después de besar la Copa para las cámaras de la TV argentina.

“Es una locura que se haya dado de esta manera. Lo deseaba muchísimo. Sabía que Dios me lo iba a regalar, presentía que iba a ser ésta, que se estaba dando. Sufrimos un montón y acá esta. Ahora a disfrutar”, señaló el capitán del seleccionado, visiblemente emocionado y aún sin caer en la realidad del objetivo logrado y lo que generó en el país. “Llevamos la Copa a la Argentina para poder disfrutarla para siempre”, expresó.

“Fue un partido muy raro, estábamos 2 a 0 y nos pasó como con Holanda. Se sufrió mucho”, intentó analizar el partido aunque sin poder profundizar porque infinidad de imágenes se cruzaron por su mente. “Todavía no caigo, creo que no somos conscientes de lo que hicimos. Va a ser una locura”, imaginó Messi el regreso del plantel al país.

“Quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Gracias a Dios me dio todas y cerrar los últimos años de esta manera es impresionante”, señaló Messi, ya sin cuentas pendientes. “Copa América, Mundial, no hay nada después de esto. Me encanta lo que hago y lo disfruto. Disfruto de la Selección, de estar con este grupo y quiero seguir viviendo algunos partidos más siendo campeón del mundo”, expresó el número 10, elegido como el MVP del Mundial.

A la hora de los agradecimientos, Leo reivindicó a todos los futbolistas que pasaron junto a él por los planteles albicelestes. “Me acuerdo de mi familia, obvio. Y de todos los chicos con los que me tocó compartir la Selección. Todos la queríamos e hicimos lo imposible para conseguirla. Anteriormente estuvimos muy cerquita. Todos los jugadores que pasaron por la Selección siempre dieron el máximo. Dejaron todo y más para conseguir estas cosas. Este grupo tuvo la suerte de ser el representante de todos ellos y seguramente están felices por esta Copa que nos toca levantar hoy” a la vez que recordó a “la gente, que bancó siempre. Hubo duras, hubo difíciles, pero mucha gente siempre nos dio fuerza, nos demostró mucho cariño. Por eso estoy agradecido”.

“Quiero ir a Argentina, disfrutar con la gente. Ir a Rosario, tirarme a tomar sol en mi casa con mi mujer al lado y disfrutar, ya va a haber tiempo para ver como sigue todo”, expresó Leo, quien cerró casi con un mensaje de fin de año: “Es una alegría inmensa terminar el año con esta felicidad. Los argentinos estamos acostumbrados a vivir situaciones complicadas y esto hace olvidar muchas cosas malas que desgraciadamente nos toca vivir. Es una alegría que nos despeja mucho a todos”.

Lionel Messi es el único futbolista en toda la historia de las Copas del Mundo que ha convertido goles en fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final.

Batió 12 récords en Qatar: más partidos disputados en Mundiales (26), mayor cantidad de asistencias (9), más veces elegido Jugador del partido (11), mayor participaciones en goles (11 convertidos más 9 asistencias, 22), a los 35 años es el jugador más joven en participar de 5 Mundiales y a la vez, el más veterano en marcar y asistir en un mismo partido de Copa, además del mayor tiempo transcurrido entre su primer gol (16 de junio de 2006) y el último, 18 de diciembre de 2022.

Con la Copa del Mundo en alto, Messi logró la Santísima Trinidad con la Selección (Mundial, Copa América, Oro Olímpico) más el Mundial Sub-20 y la Finalissima con la albiceleste, además de 3 Mundiales de Clubes 4 Champions League, Ligas, 8 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa, 1 Ligue 1 y 1 Supercopa de Francia. Además de 7 Balones de Oro (aunque en la última entrega, para la organización había 30 jugadores mejores) como su máxima distinción individual. Nada, absolutamente nada, se compara con lo que logró en Qatar.

Diego y la inolvidable vuelta olímpica en el Azteca, el 29 de junio de 1986 / AFP