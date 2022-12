Sale a la venta la camiseta de Argentina con las tres estrellas: cómo conseguirla

La Selección argentina logró sumar su tercera estrella luego de ganar en Mundial de Qatar y los fanáticos sueñan con tener la nueva camiseta debajo del arbolito de Navidad.

Sin embargo, los hinchas deberán esperar algunos días más hasta que salga a la venta la nueva versión de la casaca titular de la albiceleste que, ya tiene fecha de lanzamiento.

La camiseta titular celeste y blanca con las tres estrellas y el parche de campeón podrá comprarse a partir del lunes 26 de diciembre en la web de Adidas. Además, la empresa confirmó que el modelo tendrá dos incorporaciones: el bordado de la tercera estrella y un escudo especial, que la FIFA autoriza a utilizar a las selecciones campeonas del mundo durante los próximos cuatro años.

En primer lugar vale mencionar que el precio no está definido aún, ya que la marca Adidas que viste a la Scaloneta no se expresó al respecto. No obstante, se cree que la versión para los hinchas (la Aeroready) tendrá un valor de $22.999. Al menos los primeros días, será el sitio oficial de la marca de las tres tiras quien disponga de stock.

En cuanto a la versión performance (Heat Ready -la que usaron los jugadores en Qatar)), que desde su lanzamiento en octubre tuvo un valor de 28.999 pesos está agotada hace rato y por el momento y por un tema de falta de insumos importados no se fabricará en el corto plazo.