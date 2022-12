Kicillof, contra la oposición: “No les tenemos miedo”

Axel Kicillof habló antes de que lo hiciera Cristina Kirchner. Y en un discurso encendido, apuntó no sólo contra la Corte Suprema por el fallo que benefició a Capital Federal sino también contra Juntos por el Cambio. Y disparó: “No les tenemos miedo”.

Claro que no fue lo único que dijo el Gobernador. Sobre el final de su discurso, pareció ponerse al frente de un renovado “operativo clamor” para convencer a Cristina de que sea candidata a presidenta el año que viene. “Te necesitamos”, señaló.

Kicillof apuntó fuerte a la oposición por las críticas que recibió a la creación de cargos en su administración. “Me piden que cierre dependencias, pero que amplíe los servicios. ¿Qué quieren? ¿Que los patrulleros se manejen solos?”, sostuvo.

Fue allí cuando personalizó esos cuestionamientos. “Si quieren buscar ñoquis, que vayan a la Legislatura y busquen a los asesores de este señor Gerardo Milman (el diputado nacional de Juntos). Tanto que lo esconden, vayan a buscar ñoquis ahí porque está lleno, mano derecha de Patricia Bullrich”, disparó.

“Leíamos los diarios, los diarios de la derecha, decir que en la Provincia había muchos empleados. Y lo decían como despectivamente. Al mismo tiempo piden que expandamos los sistemas escolar, de salud y de seguridad”, siguió Kicillof, y agregó: “No entiendo. Eso que llaman despectivamente empleados públicos son maestros, auxiliares, policías”.

“Como los números son difíciles, simplemente quiero dejar en claro que en el gobierno anterior sacaron el Fútbol para Todos para hacer 3000 jardines de infantes. Lamento decir que nos quedamos sin el fútbol y sin los jardines de infantes. La ex gobernadora (Vidal) dijo que hizo 65 edificios escolares endeudando a la Provincia y al país como nunca antes. Plata no faltó, faltaron interés y voluntad”, cuestionó. Luego, se metió en el debate por los fondos coparticipables. “La Provincia perdió siete puntos de coparticipación. Es un problema estructural y no queremos plantearlo con ninguna provincia pero hay mucha desigualdad, en la riqueza y en la distribución”, dijo. “Lo que hubo fue manejo discrecional hacia la ciudad mas rica del país en detrimento del resto”, añadió. Y retomó las críticas a la oposición. “Dicen que vienen a ajustar, a privatizar. Ya han dicho cuál es su proyecto. Hay dos modelos: lo que está en juego es la derecha o los derechos”.

“No les tenemos miedo. Te necesitamos Cristina para seguir avanzando. Derecho al futuro”, concluyó.