Kicillof, de campaña en una plaza: mates y críticas

Axel Kicillof puso primera, aunque de manera informal, a la campaña sobre la que se sube su proyecto reeleccionista. Y optó por un actividad alejada del cobijo de los tradicionales aparatos partidarios a la que cambió por el cara a cara con la gente. Acaso rememorando el perfil proselitista que fue su marca distintiva en 2019 cuando terminó electo gobernador, protagonizó una mateada en La Plata donde compartió charlas con vecinos y militantes kirchneristas de la Ciudad.

Kicillof eligió la Plaza Islas Malvinas para el objetivo doble de cerrar el año y poner proa rumbo al año que ya asoma en el que pretende que los bonaerenses le ratifiquen la confianza.

Claro que, antes, deberá transitar por el camino siempre espinoso de la interna del Frente de Todos, donde afronta desafíos de intendentes del PJ que buscan correrlo para ocupar su lugar.

El mandatario evitó las definiciones, pero dejó flotando la posibilidad de ir por un nuevo mandato, su objetivo para 2023. “Falta mucho para la oferta electoral, siendo gobernador me queda un año de gestión y me dedico a esto. Seguimos inaugurando escuelas, edificios de salud, seguimos trabajando. Si me ven con la gente hablando, hablan de campaña, pero estamos siempre en contacto con los vecinos. Esta no es la primera mateada, hicimos hace un tiempo otra en Olavarría”, indicó.

Pero luego, fue un poco más explícito. “Esperemos que los bonaerenses nos acompañen, tenemos un proyecto a seis años y no es una ambición personal. Claramente lo que se espera es que sigan estas políticas”, subrayó.

Enseguida, apuntó contra el Poder Judicial. “La Corte, si hay algo que no tiene, es independencia. Le han puesto una pistola en la cabeza a la democracia argentina”, sostuvo.

Kicillof aprovechó para hablar con la gente y luego hizo una serie de declaraciones en las que cuestionó a la oposición. “Hay un sector de la sociedad que no se da cuenta de que el Mundial nos dejó con mucha felicidad, por supuesto que hay cosas que están mal pero cuando se predica que está todo mal, la gente tiene ganas de informarse mejor. Hay un sector que se expresa todos los días con la misma línea y no nos deja expresar lo que se está haciendo en la Provincia, la idea de futuro, de seguir mejorando. Acá hay un pueblo de trabajadores, de gente que tiene ganas de seguir tirando para adelante, que valora lo que se está haciendo en infraestructura y en otras áreas”, señaló al defender, además, su gestión.

Como reflejo de la reaparición pública de Cristina Kirchner de horas antes, un clima festivo recibió las palabras del Gobernador que se subió a una tarima para hablarle a la concurrencia. Algunas banderas que se identificaban con gremios y agrupaciones, marcaron presencia en la calurosa tarde platense.

Kicillof se movió distendido entre las reposeras de los presentes que lo aguardaban mate en mano. Entre saludos efusivos, el mandatario se detuvo a tomarse fotos con vecinos y militantes con quienes intercambió breves diálogos y sonrisas.

Esta modalidad de campaña de Kicillof seguirá durante la temporada. El mandatario provincial, en un encuentro que mantuvo con intendentes de la Quinta Sección, informó que recorrerá los distritos turísticos durante el verano, donde realizará las mateadas con los vecinos.

Todavía no está el listado de distritos costeros que recorrerá, pero fuentes oficiales marcaron que en breve va a estar disponibles en las redes sociales del primer mandatario, para que la gente sepa de anticipación adonde puede acercarse para tener una charla con Kicillof.