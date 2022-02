Acuerdo con el FMI: el Gobierno podría mandar el proyecto al Congreso después del 1 de marzo

El Gobierno nacional pone en duda por estas horas que el proyecto de ley del acuerdo con el FMI pueda ser enviado al Congreso antes del 1 de marzo, dado que la principal discusión con el organismo de crédito internacional ronda en “cómo se llega a la reducción del déficit fiscal” que estaba planteado en 2,5% para este año.

Así lo indicaron a NA altas fuentes de la Casa Rosada, que precisaron que es poco probable que el proyecto sea enviado antes del fin de semana.

En ese sentido, consideraron que la posibilidad más certera es que finalmente sea enviado al Congreso “los primeros días de la semana que viene”, luego de que el presidente Alberto Fernández realice su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Parlamento.

“Estamos en discusiones técnicas y esperamos que sea en los próximos días. Como siempre dijimos, alcanzamos un acuerdo que defiende nuestra soberanía y nuestro poder de decisión, que no pide ajuste ni reformas estructurales y vamos a seguir defendiendo ese sendero hasta el último momento“, resaltó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

De todas formas, en la Casa Rosada aseguran que esa fecha ya no es “tan determinante”. Argumentan que una vez firmado el principio de entendimiento que anunció el Presidente en los primeros días de febrero, el país no se vería obligado a entrar en default dentro de 29 días en caso de no pagar.

El Gobierno intenta avanzar con las negociaciones en medio de presiones internas. Hoy durante las primeras horas el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, que renunció a la jefatura de la bancada oficialista hace tres semanas con una fuerte protesta contra el pacto con el Fondo, se presentó en un acto en Chubut con otro funcionario que, aunque en circunstancias distintas, el año pasado intentó dejar el Gobierno: el ministro del Interior, también parte de la organización camporista, Eduardo Wado de Pedro.

El acto, donde Kirchner se mantuvo en silencio pero se paró en el escenario, se realizó sin avisar previamente al Presidente, que para la misma hora tenía previsto encabezar un acto en Ciudad Universitaria. De hecho, el evento en Comodoro Py ni siquiera figuraba en la agenda oficial para la jornada que transmitió la Presidencia anoche.