Denunciaron otra supuesta estafa piramidal con impacto en la Región

Otra presunta estafa piramidal, en este caso online, estalló ayer en nuestro país, incluso con muchos damnificados en la Región, con una plataforma denominada “A-Ho”.

Según lo que reportan usuarios a este diario y en las redes sociales, son decenas de miles los aparentes perjudicados en Argentina y ya habría antecedentes en México y Perú, donde esta supuesta plataforma de origen chino dejó un tendal de personas con sus ahorros atrapados y que ahora no pueden recuperar, ya que “desaparecieron de un día para el otro”, explicaron, como pasó en estos días con el polémico Generación Zoe, organización que incluso tiene una oficina en La Plata.

El esquema funciona, según describen, con un ingreso que puede ser de 5 dólares y a partir de ahí la supuesta plataforma de comercio global obligaba a los inversores a realizar 60 “tareas” diarias para obtener rendimientos.

También se obtenía dinero haciendo entrar a otras personas o incrementando el capital invertido, un esquema muy antiguo de estafa al estilo “avioncito” o “esquema Ponzi”

“Me uní a ellos con 5 dólares para empezar y estoy hace unos meses. Puse poco y fui retirando, pero tengo parientes que ingresaron y quedaron con 2.500 dólares adentro. Daban rendimientos muy altos, a veces de hasta 80 o 100 dólares al día. Pero hoy aparecieron las cuentas bloquedas y los supuestos administradores dicen que están ‘bajo revisión de las autoridades gubernamentales’ y piden un monto de entre el 9% y el 35% de tus fondos para supuestamente volver a tener acceso a tu dinero, aunque ese extra no lo devuelven”, le explicó un platense a este diario, que también tiene en su familia a varios miembros enredados en la operatoria.

En Argentina hay muchos famosos que promocionaron “los beneficios” de invertir en esta empresa, entre ellos una de las modelos más conocidas del país y uno de los presentadores de TV más cotizados, con muchos años en los medios.

“Ya pasó en Perú, yo invertí y te dejan sacar montos bajos, si intentás sacar montos altos te bloquean y ya después cierran la plataforma y todos quedan estafados”, explicaba un usuario en redes.

“Una persona cercana me estuvo hablando de esta app que supuestamente la viene usando hace una semana y me paso el Link de la app, un código de invitación, un contacto y que supuestamente está en Córdoba su oficina así como en CABA. Yo no entré, pero ella quedó hoy con sus fondos bloqueados”, explicó otra usuaria a este diario.

Las características del sistema de estafas al estilo Ponzi (nombre que lleva por una gran estafa de este tipo que cometió un italiano, Carlo Ponzi, en 1920 en Estados Unidos) son las siguientes:

1) En un sistema Ponzi, una persona (ya sea física o jurídica) ofrece gran rentabilidad a inversores, gracias a lo que consigue fácilmente capital para ser invertido. Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con lo que invierten los nuevos clientes.

2) La rueda sigue funcionando hasta que deja de entrar dinero, y esto puede ser debido a una crisis, a que se acaben los estafados o a cualquier otro motivo. En ese momento, se desmonta el entramado que deja a los estafados sin su capital.

3) Codicia e ignorancia son terreno fértil para la estafa. La mejor forma de no caer en un sistema Ponzi es desconfiar de rentabilidades demasiado altas con respecto a las que ofrece el mercado.

Muchos famosos y modelos top del país hicieron promociones del sitio “A-Ho”

4) La “letra chica” de esta clase de inversiones suele contener artilugios jurídicos para eximirse de responsabilidades.

GENERACIÓN ZOE

En tanto, respecto de la causa que investiga estafas reiteradas y asociación ilícita presuntamente cometidas por Generación Zoe en la ciudad de Villa María, Córdoba, hubo otras cuatro capturas en las últimas horas, por lo que ya suman 10 las personas detenidas. Al que no pudieron agarrar todavía es al titular del grupo, Nelson Cositorto.