Fracasó la reunión entre los cancilleres de Ucrania y Rusia: "sin avances" por un alto el fuego

Ucrania y Rusia no lograron hoy avances sobre la apertura de un corredor humanitario para evacuar la ciudad de Mariúpol, sitiada por las tropas rusas, ni para lograr un alto el fuego, anunció en ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, tras una reunión con su homólogo ruso, Serguei Lavrov.

"He venido con un objetivo humanitario. Abrir un corredor humanitario para la gente que quiere salir de Mariúpol. Desafortunadamente, el ministro Lavrov no estaba en posición de comprometerse. Hemos mencionado un alto el fuego pero no hubo avances", dijo Kuleba a los medios tras el breve encuentro.

Además aseguró que la reunión "había sido fácil y difícil a la vez", al mantener Lavrov "su habitual discurso sobre Ucrania", y subrayó que su propio propósito en la entrevista había sido humanitario. "El lugar más crítico es ahora Mariúpol, bombardeada desde el aire y con artillería. Vine aquí para conseguir un pasillo humanitario que permita a los civiles que lo deseen huir de la ciudad y para llevar ayuda humanitaria", dijo Kuleba.

"También hablamos de un alto el fuego de 24 horas para resolver los asuntos humanitarios más urgentes. No hemos hecho progresos, porque al parecer en Rusia hay otras personas que deciden eso", dijo el diplomático. "Creo que cuando dos ministros de Exteriores se encuentran, tienen un mandato de negociar, por habérseles sido confiado por sus dirigentes, su Parlamento, y estoy dispuesto a avanzar en esto para poner fin al sufrimiento de civiles y permitir salirles de las zonas ocupadas por las fuerzas rusas", finalizó.

Por su parte Lavrov, aseguró que las conversaciones en Bielorrusia son el único formato viable, tras reunirse con su homólogo ucraniano. "La conversación de hoy ha confirmado que esta vía no tiene alternativa", dijo al referirse a la disposición rusa de seguir con los encuentros en Bielorrusia.

La reunión entre los cancilleres se llevó a cabo en Antalya, al sur de Turquía, con el objetivo de lograr un alto el fuego y fue el primer encuentro de altos responsables de los dos países desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, hace dos semanas.

Antes del inicio de la reunión, el ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, conversó por separado con sus dos homólogos, que llegaron a Antalya el miércoles y se alojan en hoteles diferentes. Primero recibió a Kuleba, sonriente, que le saludó con un caluroso abrazo, y después a Lavrov, que mostró un semblante serio. Kuleba quiso expresar su agradecimiento a los turcos y su ministerio explicó que se insistirá en "tres puntos claves" durante la negociación con Rusia: "Un alto el fuego permanente, una mejora de la situación humanitaria en Mariúpol, Járkov, Sumy, Volnovaja y otras ciudades ucranianas, y una retirada de las tropas rusas del territorio de Ucrania".

Estas cuatro ciudades están asediadas por los ataques rusos y numerosos civiles están atrapados en ellas. Antes de viajar a Turquía, Kuleba estimó, en un video en Facebook, que sus expectativas en esta reunión eran, sin embargo, "limitadas". Y así fue porque finalmente fracasó en el intento por alcanzar la paz.