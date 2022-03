Mesa judicial: el senador Juan Pablo Allan no irá a declarar ante el juez Kreplak

Para estaba citado a declarar el senador provincial Juan Pablo Allan en el marco de la causa que se investiga el presunto armado de una mesa judicial antisindical durante la gestión de María Eugenia Vidal. Sin embargo, el legislador de Juntos por el Cambio no se presentará ante el juez Ernesto Kreplak.

Sucede que por su condición de senador no está obligado a presentarse ante la Justicia, y si bien el magistrado a cargo de la causa solicitó su desafuero, el Senado bonaerense aún no trató el expediente, por lo que la indagatoria deberá ser postergada hasta que el Senado de la provincia de Buenos Aires debata su desafuero o encuentre un camino alternativo para que el legislador pueda cumplir con ese acto procesal.

El miércoles será el turno del intendente de La Plata Julio Garro y el viernes, en el Juzgado Federal Nº1 esperan al ex directivo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Darío Biorci, quienes participaron de la reunión llevada a cabo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia.

Kreplak ya le tomó indagatoria a todos los empresarios y ex funcionarios que participaron de aquel encuentro, de los cuales sólo uno de los hombres de negocios decidió responder preguntas mientras que todos los demás se negaron a declarar y efectuaron descargos por escrito.

La estrategia de los empresarios fue similar en todos los casos: confirmaron su asistencia al encuentro, dijeron haber sido convocados de modo "institucional", señalaron que asistieron en busca de soluciones que el Estado pudiera ofrecerles para sus conflictos con la UOCRA de La Plata y negaron conocer a los espías que participaron de la reunión.

Los últimos dos imputados que prestaron indagatoria en la causa fueron el ex subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Adrián Grassi, y el exministro de Trabajo del mismo distrito Marcelo Villegas quienes rechazaron haber participado de maniobras delictivas pero que reconocieron haber tomado contacto directo con agentes de la AFI, algo cuestionado en el expediente. "Mis ingresos a la AFI fueron por cuestiones estrictamente laborales, se encontraban dentro de mis funciones intermediar entre los distintos actores de los procedimientos judiciales y debía interceder por las víctimas del accionar del sr. Medina", sostuvo Grassi que presentó el jueves ante el juez Kreplak.

Villegas, por su parte, no sólo dio detalles sobre sus contactos con agentes de la AFI con los que dijo no tener ningún vínculo, sino que también dio detalles sobre una reunión a la que fue convocado en 2017, en la Casa Rosada, para hablar del entonces referente de la UOCRA La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina.

"Cuando ingresé me di cuenta de la existencia de una reunión en curso, a la cual me sumaron para tratar el último tema: Pata Medina y UOCRA La Plata, motivo por el cual se me había convocado. Destaco que era el último tema para tratar de la reunión en curso, ya que luego de tratar ese tema nos retiramos todos", relató Villegas en el escrito que presentó ante la justicia.

"Los participantes estaban sentados en sillones alrededor de una mesa ratona frente al hogar en el despacho del presidente, y los asistentes eran el propio presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich (Seguridad), el ministro Germán Garavano (Justicia), el ministro Jorge Triaca (Trabajo), el ministro Guillermo Dietrich (Transporte) y el señor Gustavo Arribas (AFI)", detalló Villegas.