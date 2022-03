Alberto pidió “darle una oportunidad al diálogo”

El presidente Alberto Fernández se volvió a mostrar ayer con empresarios y sindicalistas y pidió “darle una oportunidad al diálogo” para construir una realidad distinta “en un país lleno de urgencias”, al tiempo que admitió que el mayor problema que tiene la Argentina es la inflación”. Fue al encabezar la presentación de la Agenda Temática Federal y Productiva para este año del Consejo Económico y Social (CES) en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Durante el acto el jefe de Estado realizó un balance de la situación actual y afirmó que el Gobierno “sabe dónde quiere ir”, luego de haber despejado el escenario de la deuda con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ante un auditorio colmado por dirigentes sociales, políticos y empresarios que componen el CES, Fernández parafraseó a John Lennon y pidió “darle una oportunidad del diálogo” para ver si juntos se puede “construir algo distinto”.

Las palabras del mandatario, calificando a la inflación como el “mayor problema” argentino, llegaron pocas horas después de un primer y sorpresivo encuentro mantenido con la dirigencia sindical y empresarial en el marco de las discusiones por los aumentos de precios. Ayer sugirió realizar una “terapia grupal” para enfrentar la inflación.

“Vamos en el camino correcto. Tenemos un modelo que no ocultamos, sabemos dónde queremos ir: no esperen de nosotros ajustes ni retracción de la economía”, dijo, y estimó que si la reactivación no se traduce en una “distribución más justa” es porque “la inflación mete la cola”.

En ese sentido, y luego de criticar al capitalismo especulativo, sostuvo que si bien el “escenario internacional” complica el panorama, de “los 50 puntos de inflación” en Argentina, sólo “10 que tienen que ver con la guerra”. También dijo que el abordaje de la problemática inflacionaria “no se pudo hacer antes” porque “el escenario no estaba dado” por las negociaciones con los acreedores privados y el FMI.

Reunión con Gobernadores

Mientras, el Presidente convocó para hoy a los gobernadores de todo el país, peroi no al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Junto al ministro del Interior y dirigente camporista, Eduardo “Wado” de Pedro, con quien viene recomponiendo relaciones, le hablará a los mandatarios, según trascendió, del reparto de la coparticpación, en medio del reclamo porteño que debe definir la Corte.