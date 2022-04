Magalí Aravena declaró que Toto Salvio quiso atropellarla: “Avanzó para pisarme”

En horas de la madrugada de este jueves, Eduardo Toto Salvio arrastró con su auto a su ex esposa Magalí Aravena, quien lo encontró en Puerto Madero junto a otra mujer. En tanto, se dio a la fuga y no se presentó esta mañana en la práctica de Boca Juniors.

Toto Salvio y Magalí Aravena estuvieron 11 años juntos y se separaron en diciembre de 2020. Hace unos días, ella se había mudado con sus hijos a un departamento en Olivos y según explicó ella: “Todo se dio de común acuerdo”.

Aravena le contó a las autoridades cómo fue la secuencia: “Veo que estaba la camioneta del padre de mi hijo y él estaba con la amante”. Su frase hace referencia a Sol Rinaldi, la joven que estaba con Eduardo Salvio el miércoles por la noche y que subió una foto a Instagram del futbolista haciendo un asado en un balcón.

“Fui hasta el auto y quedé enfrente. Eduardo avanzó como queriéndose ir del lugar, pero yo estaba enfrente, él avanzó como para pisarme, yo llegué a correrme para que no me pisara pero me pasó pegado a las piernas y ahí me agarra el vidrio de atrás del lado del acompañante, arrastrándome hacia delante y luego hacia atrás, hasta que me solté, porque ya no tenía más fuerza. Eduardo dio marcha atrás y se dio a la fuga”, continuó la mujer, que tiene dos hijos con Salvio.

Respecto de las consecuencias físicas que le dejó el episodio, detalló: “El SAME me dijo que tengo politraumatismos leves y me dijeron que lo tengo que desinfectar”.

La imputación en el marco del cual se hicieron estas declaraciones es por “lesiones leves en contexto de violencia de género”.