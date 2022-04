Apuntaron a Marcelo Macarrón como el “verdadero homicida” de Dalmasso

El abogado Rafael Magnasco (58) relacionado sentimentalmente con Nora Dalmasso e investigado como sospechoso de cometer su asesinato en la ciudad cordobesa de Río Cuarto en el 2006, aseguró que se trata de una versión que fue armada para “tapar al verdadero homicida que está sentado en el banquillo”, haciendo referencia al viudo Marcelo Macarrón, quien es el único acusado en el juicio por jurados.

“Sigo sosteniendo que esto fue armado para tapar algo. Esto lo hicieron para inculparme a mí y tapar al verdadero homicida que está sentado en ese banco”, dijo Magnasco quien se desempeñaba como asesor del Secretario de Seguridad provincial Alberto Bertea a la fecha del crimen.

El abogado explicó que “no conocía a Nora” antes del crimen y que desde que fue involucrado en el caso está transitando “un calvario”. Añadió al respecto que llegó a esta instancia “por rumores”.

“Quiero que termine la causa porque me hizo mucho daño injustamente”, dijo ayer el ahora ex funcionario ante el jurado popular y el tribunal técnico del proceso de enjuiciamiento.

El testigo recordó que 48 horas antes del femicidio se enteró por un amigo que se estaba corriendo el rumor de un presunto romance con Dalmasso: “Esta persona me preguntó ‘estás saliendo con Nora?’ y yo le pedí que no dijera eso porque tenía esposa e hijos y no quería tener líos”.

“Lo mío fue un calvario. No tendría que estar acá, tendría que estar disfrutando otras cosas”, relató Magnasco, tras lo cual afirmó que “quienes direccionaron la causa para mí fue el vocero Daniel Lacase con el imputado Marcelo Macarrón”.

“Me tiraron un muerto en la puerta de casa. Sufrí y prevalecí por más de 15 años por algo que no hice”, manifestó.

El testimonio del abogado ocurrió un día después de la declaración de su hermano, Justo Magnasco, y de su excuñada María del Carmen Garro, quienes también apuntaron contra Macarrón y su abogado Lacase como los autores de instalar esa versión del romance.