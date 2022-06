Quién es Eduardo Aparicio, el elegido para hacerse cargo de APreVide tras la salida de Gustavo Gómez

El mismo día en que arrancaba el nuevo torneo de fútbol se conoció la noticia de que Gustavo Gómez dejaba de ser el titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe). A poco más de una semana de su salida, en las últimas horas se conoció quién será su reemplazante.

EL DIA pudo saber que se trata de Eduardo Aparicio, ex ministro de Desarrollo Social del ex gobernador Daniel Scioli. El ex funcionario será quien lleve las riendas del organismo encargado de la seguridad en el fútbol bonaerense. Quizás fue por eso que se lo pudo ver en el estadio de Gimnasia el pasado viernes, en la victoria del equipo de Pipo Gorosito frente a Patronato, a modo de empezar a interiorizarse sobre su nueva función, más allá que actualmente es parte de la plantilla del Ministerio de Seguridad. De esta forma llega al cargo con el apoyo del ministro Sergio Berni.

Lo cierto es que su designación, que sería oficializada en las próximas horas, llega luego de varias decisiones polémicas tomadas por APreViDe, como por ejemplo el desastrozo operativo que en Copa Argentina puso en práctica para el choque entre el Lobo y Liniers, y en medio de las internas de barras como las de Independiente y Racing.

Ahora dejará su cargo de subsecretario de Articulación Institucional, función que desempeñaba para ser un nexo entre el ministro y los intendentes bonaerenses, para quedar al mando de un organismo encargado de la seguridad en espectáculos deportivos que siempre está en el ojo de la tormenta.