Planes sociales: retenciones a beneficiarios e internas políticas

Las movilizaciones callejeras con formato de reclamo por las carencias económicas que viven amplios sectores de la población, trajeron de nuevo a escena una vieja polémica: la utilización de los planes sociales en beneficio de las organizaciones que ofician de intermediarias entre el verdadero destinatario y el Estado nacional que los paga.

La polémica no es nueva. Desde hace años - tantos como tienen de existencia estos programas de ayuda -, existen denuncias respecto del manejo de los planes. Puntualmente, de los descuentos que sufren los beneficiarios en favor de las organizaciones que los consiguen como pago por la intermediación. O de las quitas a que se ven sometidos aquellos que no participan de las marchas.

No son acusaciones lanzadas al azar: en muchas movilizaciones es habitual escuchar a manifestantes que dan cuenta de esta anomalía, que afirman que si no participan de marchas y protestas sufren un “descuento” de una cifra tan arbitraria como lo supone la propia decisión de aplicar la quita.

Las organizaciones sociales niegan que esas maniobras existan. Muchos beneficiarios aseguran lo contrario. El que parece haberle dado crédito a esta situación es el propio gobierno bonaerense, que acaba de lanzar una línea telefónica ( 0221-2230021) para hacer denuncias.

ASESORAMIENTO

En el ministerio de Desarrollo de la Comunidad que lidera Andrés “Cuervo” Larroque no dan números, pero señalan que numerosos beneficiarios ya se han comunicado. “No había un canal abierto para que la gente pudiera denunciar irregularidades”, indican. Y añaden que “se asesora qué camino tomar en cada caso”. También dijeron que la propia cartera provincial informará de los casos al ministerio de Desarrollo Social de la Nación ya que se trata de programas que dependen de la órbita nacional.

Según datos extraoficiales, el Estado nacional paga 1,3 millones de planes sociales, básicamente, el denominado Potenciar Trabajo. De ese total, el oficialista Movimiento Evita manejaría cerca de 300 mil. Otros 60 mil estarían bajo la órbita del izquierdista Polo Obrero.

En las últimas horas la polémica de los descuentos a beneficiarios que cobran unos 19 mil pesos mensuales, volvió a estallar. En medio de versiones periodísticas que indicaban que los beneficiarios de los planes que distribuía el Polo Obrero debían pagar un retorno de 500 pesos por mes con destino a esa organización, dirigentes del espacio salieron a negarlo, pero admitieron que un “aporte” del 2% del ingreso de cada persona para financiar comedores comunitarios. “Son 380 pesos”, dijo el dirigente Gabriel Solano.

La recaudación mensual que obtendría el Polo Obrero por esa vía sería de 22 millones de pesos.

“Es un aporte voluntario que en muchos casos es menos del 2% y en otros casos, nada”, señaló el referente nacional de ese espacio, Eduardo Belliboni.

En la polémica también se metió el ahora ultraoficialista Luis D´Elía. “El Polo Obrero le pide a la gente entre 3 y 4 mil pesos y les retienen a la gente la tarjeta de débito”, disparó. Belliboni no se quedó atrás. “Es mentira, D´Elía tiene una larga carrera en atacar a las organizaciones sociales. Se ve que está buscando trabajo en el Gobierno y no lo consigue”, retrucó con una dosis de ironía en relación al súbito acercamiento del ex líder piquetero con el presidente Alberto Fernández.

El Polo Obrero es la organización más activa en las movidas callejeras para reclamarle al Gobierno aumento de los montos de los planes, más cupos y alternativas para transformarlos en trabajo formal. De hecho, hoy habrá una nueva movilización a Capital Federal (ver aparte).

LA INTERNA OFICIAL

La cuestión política cruza la polémica. La decisión de Larroque de habilitar una línea de denuncias no puede ser escindida de la interna del oficialismo.

El ministro y dirigente de La Cámpora es un fuerte crítico del gobierno de Alberto Fernández. Enfrente, el ultraoficialista Movimiento Evita que lideran Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro (ambos funcionarios nacional), maneja nada menos que 300 mil planes sociales.

La Cámpora y el Evita mantienen un histórico enfrentamiento con base en la provincia de Buenos Aires. De hecho, Navarro acaba de afirmar que la mayoría de las afiliaciones al PJ bonaerense son “truchas”. Cabe recordar que el presidente del peronismo es nada menos que Máximo Kirchner.

Del otro lado, el Polo Obrero enfrenta con movilizaciones y reclamos al oficialismo y, de paso, busca ganarle al kirchnerismo esa particular pulseada por el control de la calle.

Mientras tanto, busca sumar a la CGT al reclamo callejero. En los últimos días se realizó un encuentro en el que no hubo acuerdo para potenciar la presencia callejera con el concurso de los gremios.

Los popes cegetistas mantienen su alianza con el Presidente. De hecho, se han transformado en un sostén importante en medio de la pelea con el kirchnerismo en el seno del Frente de Todos.