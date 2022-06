Garro blanqueó que apoyará a Larreta: "Está preparado para transformar este país"

En el marco de la interna de Juntos de cara al 2023, el intendente de La Plata Julio Garro, "blanqueó" para quien jugará. Consultado en una entrevista sobre a quién apoyará el año que viene entre Bullrich, Macri y Larreta, manifestó su apoyo hacia el actual jefe de gobierno porteño.

“Yo trabajo hace mucho tiempo con Horacio. Somos apasionados por la gestión, creemos en valores que coincidimos y no tengo ninguna duda que Horacio es una persona que está preparada y preparándose para transformar este país”, dijo en LN+.

Consultado sobre la polémica del manejo de los planes sociales, el jefe comunal platense dijo que "es una pelea por la caja, por el recurso, por el territorio, por los cortes, por condicionar al otro. Sin duda. Ahora, esto que se habla tan fuertemente en las últimas horas es: si vos me preguntás a mí como intendente si quiero manejar un plan en estas condiciones, no. Los planes tienen que tener una fecha de vencimiento para lograr capacitar a esa persona, que aprenda un oficio, que consiga un laburo y el plan se tiene que dar de baja, no hay que dárselo a otro porque si no se te hace una bola de nieve. Ahí sí con los intendentes porque son los que están cerca, pero con una fecha de vencimiento, hay un año y medio para que consigas un trabajo, el Estado te acompaña un año y medio, más no".