Rodolfo Fernández está para regresar en Camba

Después de la muy buena victoria obtenida el domingo pasado sobre Deportivo Paraguayo, el plantel de Defensores de Cambaceres ya se prepara para afrontar el partido contra Mercedes, el primero del historial entre ambos en competencias organizadas por AFA.

Ayer, los futbolistas iniciaron la jornada con un trabajo de fuerza y rondo. Luego pasaron a realizar un trabajo táctico en campo y terminaron haciendo fútbol.

Para este compromiso, está en condiciones de regresar Rodolfo Fernández, que ya cumplió con la fecha de suspensión.

Mientras tanto, los lesionados trabajaron en gimnasio.

Lo hicieron de forma progresiva en la recuperación. El arquero Lautaro Volpicello ya está realizando trabajos de campo. Leonel Caielli efectúa trabajos de fortalecimiento, en tanto que Matías Ruchetta cumple la misma rutina.

LA FECHA, EL SÁBADO

Quedó confirmado que la novena fecha del Apertura de Primera D se desarrollará mañana en forma íntegra, con el siguiente cuadro de partidos: A las 15:30, Yupanqui vs. Argentino (R); Centro Español vs. Lugano; Mercedes vs. Cambaceres; Paraguayo vs. Sportivo Barracas y Muñíz vs. Juventud Unida. Libre: Central Ballester.