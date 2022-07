VIDEO. Cuchillazo en el cuello, brote psicótico y vecinos conmovidos: detalles del matricidio en La Plata

El barrio de Los Hornos donde ocurrió el matricidio anoche sigue conmovido. Incluso muchos se enteraron esta mañana lo que ocurrió en la vivienda de 54 entre 141 y 142, donde un hombre de 32 años mató a cuchillazos a su madre, de 68 (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-7-27-9-9-0-horror-en-la-plata-un-joven-mato-a-su-madre-a-cuchillazos-policiales).

La mujer fue identificada como María Rosa Haedo, mientras que el agresor como Gonzalo Passero, quien padecía problemas psiquiátricos. Tal como informó EL DIA, todo sucedió en la casa de Los Hornos ayer a la tarde-noche, cuando la hija de la víctima descubrió a su madre en la cama con una herida cortante en el cuello. Muy cerca de ella también encontró el arma blanca llena de sangre, la cual fue secuestrada para los peritajes pertinentes.

Asimismo se indicó que su hermano también se hallaba en la vivienda "sedado, con signos vitales porque tomó varias pastillas y además tenía las manos con manchas hemáticas abundantes", tal cual reflejó el relato de una fuente calificada. Es por ello que los investigadores apuntan a que todo se desencadenó tras un brote psiquiátrico de Passero.

Según le contó a EL DIA Salvador, que vive enfrente de la casa del horror y se encontraba esta mañana aún sorprendido por el tremendo caso, Haedo tenía un kiosco en ese lugar -el cual se encargaba de atenderlo- y la recordó como una mujer "trabajadora". Sobre el episodio recordó que "la hija me llamó ayer a las 18 para saber si la madre tenía el kiosco abierto, porque la llamaba y no contestaba. Le dije que estaba cerrado. En ese momento no sospeché nada y después me enteré todo lo que pasó".

El vecino detalló que el hijo, acusado de haberla asesinado, "trabajaba en una casa de artículos del hogar. Salía todos los días en bicicleta y ella (por la madre) le abría la puerta. A simple vista parecía un chico normal". Luego dijo que "me causó sorpresa que no haya abierto el kiosco, aunque a veces cerraba porque iba a comprar mercadería".

Además relató que "anoche me desperté por los ruidos de la policía y cuando vi a la Policía Científica me di cuenta que algo grave había pasado. Primero pensé en un ataque cardiaco pero no sabía lo del hijo. Fue una sorpresa terrible, me quedé impresionado".

Detalles del horror

La cuadra de 54 entre 141 y 142 se vio desde anoche conmovida por la triste noticia y, al igual que Salvador, cuando los vecinos se enteraron de los pormenores del suceso no podían creer que fuera verdad. En la casa mencionada el joven, con problemas psiquiátricos, mató a su madre a cuchillazos y fue detenido por personal de la Comisaría Tercera.

Según el parte policial al que accedió este diario, tras el hecho se dispuso el traslado del atacante al Hospital de Romero, donde se le realizó un lavado de estómago ya que habría ingerido varias pastillas. Tras ser aprehendido se aguardaba su evaluación psiquiátrica que realizarán los médicos del mencionado nosocomio.

Ahora en el caso interviene la UFI Nº1, que dispuso la búsqueda de pruebas en el lugar y ordenó custodiar al hombre acusado, que permanecía internado y, según las primeras informaciones, hacía un mes había salido de una clínica.

El informe oficial también refiere que al lugar, donde trabajó la Policía Científica, arribó el médico psiquiatra que atendía al agresor. En tanto, se conoció que en el escenario del crimen se incautaron tres teléfonos celulares, el cuchillo con el que se habría cometido el asesinato, medicación, dinero en efectivo, se hisopo desagote de lavatorio, recetas médicas y documentos varios.