Boca festejó en Varela con la última bola de la noche

Cuando el empate sin goles parecía seguro, y lo lamentaba Defensa y Justicia, porque había estado más cerca, Boca recuperó la pelota en la mitad del terreno, Sebastián Villa cruzó para Luis Vázquez, que lo acompañaba por la izquierda, y el zurdazo defectuoso de este mandó la pelota mansamente al fondo del arco de Ezequiel Unsain cuando se jugaba el primer minuto de descuento en Florencio Varela. Gol, 1-0 y tres puntos que más allá de todo colocan al equipo de Hugo Benjamín Ibarra con chances matemáticas de dar pelea por el título.

Hasta la jugada que desembocó en el único grito de la noche, lejos había estado Boca de ofrecer algún síntoma de recuperación futbolística, y el empate que estaba cosechando ante un rival que tampoco había mostrado demasiado, le restaba posibilidades para engancharse en la carrera por el primer lugar, sino todo lo contrario.

El triunfo contra Defensa le significó a Boca el primer triunfo como visitante en el ciclo de Ibarra como técnico, porque tras cruzarse con San Lorenzo, Argentinos, Patronato y Racing, no había podido cantar victoria en la presente Liga Profesional, torneo en el cual pronto deberá medirse nada menos que con River.

El primer tiempo dejó poquito, casi nada. Un planchazo de Agustín Sandez a Nicolás Tripicchio, que pagó con una amarilla, aunque pudo haber sido tarjeta roja de expulsión ya que fue a la rodilla. Pero el VAR no se comunicó con Silvio Trucco, el árbitro que evitó complicarse a primera hora.

Después se registró una jugada de Sebastián villa por la izquierda, sin consecuencias porque el colombiano no encontró el espacio para buscar el arco, y el centro no fue aprovechado por quienes acompañaban por el medio.

A continuación, Lucas Souto se equivocó en la salida y puso en acción a Luis Vázquez, quien resolvió con un taco que no prosperó, Cristian Medina levantó desde posición favorable y Vázquez volvió a fallar, ahora buscando el arco cuando esperaba Villa.

Las malas decisiones de Defensa, generalmente en terreno propio, alimentaron a un conjunto Xeneize que al margen de este tipo de situaciones no elaboró juego en ningún sector.

El conjunto de Florencio Varela ni siquiera encontró la forma de manejar la pelota, su fuerte, y recién en el tramo final del primer tiempo se hizo notar con un par de remates desde afuera del área.

Defensa volvió del descanso más activo, con la idea de apretar a los volantes del rival, en particular a Alan Varela, para controlar mejor el juego a partir de lo que mejor hace: mover la pelota, llevarla de una punta a la otra, con dinámica e intensidad. Un pelotazo que no encontró el arco le permitió la primera llegada del complemento. No fue lo único, porque llegó Andrés Ríos y enseguida Agustín Rossi tapó una entrada de Gastón Togni.

La velocidad de Villa planteó un juego abierto en lo que tiene que ver con el resultado, pero cuando el empate sin goles parecía inalterable, el colombiano llevó adelante una contra que Vázquez se encargó de asegurar en un final que calmará los ánimos al menos por unos días.