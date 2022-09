"La banda de copitos" más complicada: la Justicia reveló que hubo intentos anteriores de asesinar a Cristina Kirchner

La investigación por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner continúa develando nuevas pruebas que complican aún más al agresor, Fernando Sabag Montiel, y a su pareja, Brenda Uliarte. De las pericias a sus celulares se desprende que el ataque del jueves no solo fue premeditado sino que además hubo otros intentos previos de asesinar a la exjefa de Estado.

En las últimas horas, la causa que llevan adelante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rivolo dio cuenta de la planificación que la denominada "Banda de los Copitos", integrada por Sabag Montiel y Uliarte, entre otros, llevaron adelante para terminar con la vida de Fernández de Kirchner.

De acuerdo a información divulgada por el canal C5N, la Justicia logró comprobar que los agresores habían intentado perpetrar distintos atentados contra la figura de la vicepresidenta en las inmediaciones de su domicilio, ubicado entre las calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.

Los mensajes hallados en las pericias realizadas a los celulares confirmaron que Sabag Montiel y Uliarte intentaron llevar a cabo el ataque en otras oportunidades. El contenido de los mismos, que cuentan como prueba dentro de la investigación, ratifican que no fue un ataque espontaneo y sin planificación, sino por el contrario, ambos evaluaron el momento exacto para concretar el hecho, luego de haberlo intentado en otras oportunidades.

"No, no es que se dé cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde", dice uno de los mensajes entre ambos. A continuación agrega que "son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido. ¿Entendes?".

Una segunda comunicación entre los implicados los complica aún más y confirma la teoría de los investigadores. De nuevo quien escribe es Sabag Montiel y la receptora Brenda Uliarte: “No, ya se me metió adentro y el escenario el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga así que ya fue, deja, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada”.