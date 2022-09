Un Gobierno encorsetado por una inflación sin control y por la agenda judicial de la Vice

Detrás de la frustrada convocatoria al diálogo político a la oposición o el propio debate que hoy atañe a distintos sectores del Frente de Todos (FDT) sobre la conveniencia o no de avanzar en la suspensión de las PASO, hay una situación socio-económica dramática. El desborde inflacionario torna ineficaz a las paritarias como mecanismo de compensación salarial de la “elite de los trabajadores” y pega fuerte entre el ejército de autónomos, informales y numerarios de la denominada economía popular. “Ya no se compra sólo en cuotas la ropa sino que vemos que cada vez más se usa la tarjeta para pagar la comida”, se resignó un dirigente del oficialismo, consciente del complejo panorama.

“INVIABLE”

“El país así como está es inviable”, se le escuchó decir al Papa Francisco, según pudo saber este diario, pocos días después del atentado que sufrió Cristina Kirchner. Pero no se refería a su preocupación por el “riesgo institucional” que ocasionó el ataque perpetrado por Fernando Sabag Montiel sino a la compleja coyuntura que decantó la pandemia y una inflación altísima que viene horadando el poder adquisitivo de la población, sin pausa, en los últimos años.

Este fue, al parecer, el mismo diagnóstico al que arribó Máximo Kirchner en la reunión que mantuvo a principios de la semana con intendentes y dirigentes del PJ bonaerense. Pese a dar apoyo al ajuste fiscal que lleva adelante Sergio Massa para intentar acomodar la macroeconomía y hacer crecer las reservas, considera que el FDT no tendría chance de vencer en las presidenciales de 2023 si continuara el deterioro en el ingreso de una gran parte de la masa trabajadora.

El Indec viene de arrojar buenos números de empleo: detectó un 6,9% de desocupación en el segundo trimestre del año, casi 3 puntos menos que en la comparación interanual. Pero el buen rebote que tuvo la actividad en la post pandemia tiene sus claroscuros: por un lado, influye el bajo costo laboral en dólares que representa el trabajo argentino y, por el otro, el fuerte aumento del empleo en negro, que alcanzó a un 37,8% de los asalariados. Un récord de los últimos siete años.

LA INFLACIÓN

El principal problema, se sabe, es la inflación. Según la Federación de Almaceneros bonaerenses, en las últimas dos semanas una marca de aceite pasó a venderse de $450 a $890, prácticamente el doble. Un relevamiento de la consultora LCG, asimismo, detectó que en lo que va de septiembre, el rubro alimentos y bebidas ya aumentó 7,7% y alcanzó su alza más fuerte desde junio pasado. En medio de este panorama, no sorprendió la indignación que causó la reunión que organizó el secretario de Comercio, Matías Tombolini, con kiosqueros y empresarios por la escasez de figuritas del Mundial.

En este contexto, el equipo económico se apresta para defender el Presupuesto en la Cámara de Diputados. Lo intentará presentar como una proyección de gastos e ingresos “equilibrada”, alejada del recorte en el gasto con el que vienen alertando algunos sectores de la oposición e incluso del propio oficialismo.

En el gobierno bonaerense lograron que la iniciativa incluyera la construcción del Canal Magdalena con el que aspiran a dinamizar la actividad de los puertos provinciales. Pero hay cierta alarma por la continuidad de la obra pública en el distrito. Si Axel Kicillof finalmente intentara reelegir el año próximo, considera a esta actividad fundamental como “vidriera” para encarar la campaña electoral que se viene.

En estas últimas semanas el economista viene de actuar como una suerte de “veedor” de Cristina en el Palacio de Hacienda. El kirchnerismo por ahora banca la agenda del denominado “Plan Massa”. Si bien éste ha logrado sumar los US$ 5 mil millones de dólares a las reservas tal como se había comprometido, la economía real, como se dijo, sigue crujiendo. Serán “los resultados” que podrá exponer el massimo antes de finalizar marzo próximo, los que determinarán la continuidad de esta sociedad amalgamada en lo más alto del FDT.

ESCASO IMPACTO

Alberto Fernández, mientras tanto, viene de protagonizar una gira por Estados Unidos con escaso impacto político. La suspendida bilateral con Joe Biden aún no fue reprogramada. Y, aunque desde la potencia del Norte, el Presidente aseguró que el debate por las PASO “está abierto” en la coalición oficialista, en privado no está convencido en estimular ese cambio en la normativa electoral. No sólo por caer en una nueva contradicción con las palabras que pronunció durante el Día del Militante, cuando alentó las primarias para definir “todas” las candidaturas nacionales, sino porque, en caso de hacerlo, adelantaría la entrega de “lapicera” a Cristina para la definición de las listas que presentará el FDT en 2023.

Cristina Kirchner dedicó toda la semana a publicitar su defensa en el juicio Vialidad

Justamente la agenda judicial de la Vicepresidenta terminó de cancelar ese amague de diálogo político que había esbozado el oficialismo tras el atentado registrado el 1° de septiembre frente al departamento de Juncal y Uruguay. La ex mandataria dedicó toda la semana a publicitar la defensa en el juicio Vialidad que ejerció el penalista Carlos Beraldi y que, como no podía ser de otra manera, la tuvo el viernes dando la última palabra en ese alegato dedicado a derribar “las mentiras de (los fiscales) Luciani y Mola”. Un día antes, convocó “unilateralmente” al Senado para dar media sanción a la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros que, pese a que podría tener destino de archivo en Diputados, le sirvió para enviar una suerte de advertencia al máximo tribunal y a los tribunales federales que, según su visión, alimentan el “lawfare” en su contra.