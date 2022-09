Presidente de Fiat criticó idea de Massa de importar neumáticos y lo calificó de "un parche"

El presidente por Fiat, Jeep y Ram en la filial local del grupo Stellantis, Martín Zuppi, cuestionó la idea del ministro de Economía, Sergio Massa, de abrir la importación de neumáticos si hoy el gremio de los trabajadores del sector y las empresas no llegan a un acuerdo que destrabe el conflicto que lleva ya cinco meses.

“No me parece que teniendo plantas en la Argentina que pueden producir, la salida sea importar neumáticos. Puede ser un parche ahora pero no en el futuro porque estas empresas multinacionales pueden producir en cualquier otro país de la región levantando campamento si no encuentran en la Argentina medios para hacerlo”, comentó Zuppi.

Por ese motivo, subrayó que es necesario “cuidar la industria de las empresas multinacionales que apuestan por la Argentina y pueden producir en la Argentina, y no hay que combatirlas”.

La industria del neumático atraviesa un conflicto por mejoras salariales y laborales entre el Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y las principales empresas productoras Bridgestone, Pirelli y Fate.

Frente a la falta de resolución, Massa anunció ayer que, si en la reunión pautada para hoy en el ministerio de Trabajo no se llega a un acuerdo, el Gobierno habilitará “a las empresas fabricantes como importadores de emergencia” para que adquieran en el exterior “todos los neumáticos que necesiten” para continuar produciendo.

La suspensión de la producción en las fábricas de neumáticos impactó en las automotrices, las cuales, en algunos casos, tuvieron que paralizar sus plantas.

Pese a todo, Zuppi se mostró "optimista de que este problema se puede destrabar. Estamos hablando de una industria que pierde 40 millones de dólares al día de producción para el país si para, 75.000 empleados directos, casi 120.000 en los proveedores. Hay una cadena de valor muy grande como para que este conflicto no se destrabe y, por eso, trato de ser bastante optimista”.

Al respecto, enfatizó que la industria automotriz “es muy importante para el Gobierno, el mercado y la exportación”.

Como consecuencia del conflicto, Ford suspendió el lunes la producción de picks ups Ranger en su planta de General Pacheco, mientras que Toyota suspenderá desde hoy sus dos turnos en su establecimiento de Zárate.

En el caso de Stellantis (Fiat, Citroën, Peugeot), el stock alcanzará para producir una semana más, según indicaron desde la compañía. “Nosotros trabajamos normalmente con dos a tres semanas de stock. Estamos mejor que otras terminales que ya están parando su producción por falta de insumos pero nosotros probablemente tenemos para una semana o algo más de producción normal”, detalló Zuppi.

Asimismo, descartó que se pueda continuar la producción sin dicho insumo. “Un auto tiene cerca de 2 mil piezas y diría que los neumáticos son tan importantes como el motor. Es 100% necesaria para que pueda transitar en la línea de producción”, aseveró.