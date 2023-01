Asunción de Lula: el flamante presidente celebró el fin de una ''pesadilla''

La ceremonia comenzó a las 13.30hs y se preveé su finalización alrededor de las 18hs.

Lula en su discurso expresó ante una multitud que su gestión combatirá “todas las desigualdades: las de la riqueza, las del acceso a la salud y la educación y las de género”, entre otras, y consideró que “la realidad del país salta a los ojos en cada esquina”.

“Juntos somos fuertes; divididos seremos siempre el país del futuro que nunca llega. No puede haber lugar para tanta desigualdad. La grandeza de un país reside en la felicidad de su pueblo y nadie es feliz en medio de tanta desigualdad”, añadió el mandamás.

Prometió además “gobernar para 215 millones de personas” y no únicamente para quienes lo votaron, destacó que “a nadie le interesa un país que vive en pie de guerra” e insistió en la necesidad de “unir al país, porque no existen dos Brasil, sino un único pueblo que comparte la virtud de no rendirse”.