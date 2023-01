La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado, tendrá a varios equipos argentinos disputando partidos de pretemporada, como el caso de Vélez, Colón, Rosario Central y River. Además, habrá un gran duelo en la Premier League entre Manchester United frente a Manchester City. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

AMISTOSO INTERNACIONAL

14:30 Defensor Sporting vs Vélez ESPN/ PremiumSTAR +

17:30 Nacional vs Colón ESPN Premium/ STAR +

18:00 Universidad Católica vs Rosario Central

21:30 River Plate vs Millonarios STAR +

PREMIER LEAGUE

09:20 Manchester United vs Manchester City STAR + / ESPN

12:00 Brighton vs Liverpool STAR +

12:00 Everton vs Southampton STAR +

12:00 Nottingham Forest vs Leicester STAR +

12:00 Wolverhampton vs West Ham ESPN 3/ STAR +

14:30 Brentford vs Bournemouth ESPN 3/ STAR +

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Valladolid vs Rayo Vallecano ESPN 2/ STAR +

12:15 Girona vs Sevilla DIRECTV

14:30 Osasuna vs Mallorca STAR +

17:00 Real Sociedad vs Athletic Club DIRECTV

SERIE A

11:00 Cremonese vs Monza STAR +

14:00 Lecce vs Milan STAR +

16:45 Inter vs Hellas Verona STAR + / ESPN

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 Lens vs Auxerre STAR +

15:00 Olympique Marsella vs Lorient STAR +

17:00 Olympique Lyon vs Estrasburgo STAR +

NBA

15:00 Miami Heat vs. Milwaukee Bucks ESPN 3/ STAR +

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

18:30 49ers vs. Seahawks ESPN 2/ STAR +

22:00 Jaguars vs. LA Chargers STAR +

LIGA NACIONAL

11:30 Unión (SF) vs La Unión

20:00 Gimnasia vs Olímpico

22:00 San Martín vs Obera Tenis Club

MUNDIAL DE HOCKEY MASCULINO

06:30 Países Bajos vs. Malasia STAR +

08:30 Bélgica vs. Corea STAR +

10:30 Alemania vs. Japón STAR +

GOLF: LATIN AMERICAN AMATEUR CHAMPIONSHIP

13:00 Tercera Ronda ESPN 2/ STAR +

EREDIVISIE

17:00 Ajax vs Twente ESPN Extra/ STAR +