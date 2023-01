Diversión asegurada: los mejores videojuegos que se estrenan en 2023

“Horizon: Call of the Mountain” llega el 22 de febrero, para Play 5 y para disfrutarlo con la realidad virtual de Sony en PlayStation VR2 / Foto cedida

Para los amantes de los videojuegos, 2023 será un año lleno de novedades y lanzamientos, muchos de los cuales son muy esperados desde hace tiempo. Las distintas plataformas para “correrlos” trabajan en los últimos detalles antes de que vean la luz y los “gamers” se lancen a probarlos y disfrutarlos. En algunos casos habrá que esperar más que en otros hasta contar con el título, pero valdrá la pena, según hacen notar referentes de la actividad. Por eso, hacemos un repaso por algunos de los videojuegos que marcarán un antes y un después a lo largo del año que está a punto de comenzar, para conocer más sobre sus características.

ASSASSIN’S CREED MIRAGE

La franquicia de Assassin’s Creed regresa para trasladarnos a la Era de Oro Islámica en todo su esplendor. Ambientado en la Bagdad del Siglo IX, esta entrega nos promete un viaje a través de un mundo abierto con la esencia de los primeros juegos de la saga. Y es que “Assassin’s Creed Mirage” promete regresar a la jugabilidad de los orígenes, prescindiendo un poco de los elementos RPG para dar protagonismo al sigilo, la acción y las plataformas como parte esencial de las mecánicas.

Estará disponible en PC y en las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X / S; aunque la fecha exacta de lanzamiento todavía está por anunciar, pero los rumores apuntan a que saldrá en torno a agosto.

AVATAR: FRONTIERS OF PANDORA

Han sido más de diez años los que hemos tenido que esperar para disfrutar la segunda entrega de “Avatar”, en el cine. James Cameron ha triunfado por todo lo alto con “Avatar: The Way of Water”, que ha recaudado 500 millones de dólares en su primer fin de semana.

Para seguir disfrutando de Pandora, están de enhorabuena: no hará falta esperar tanto, porque en 2023 llega el videojuego “Avatar: Frontiers of Pandora”, en el que la acción y la aventura nos permitirán explorar el planeta de los Na’vi desde la piel azul de uno de ellos, recorriendo todo un mundo abierto digno del cine.

La fecha exacta de lanzamiento todavía no se conoce, pero podrá disfrutarse en las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X / S y en PC.

DEAD ISLAND 2

Definitivamente, los zombies nunca pasan de moda. Y si no, que se lo digan a todo ese público que se ha quedado desolado tras el impactante final de “The Walking Dead”. Por fortuna, hay otras maneras de disfrutar de los muertos vivientes. Y es que la saga “Dead Island” por fin continúa con su segunda entrega, “Dead Island 2”, que los aficionados llevan tanto tiempo esperando. Ambientada en Los Ángeles, nos hará situarnos después de un apocalipsis zombie.

El videojuego saldrá a la venta el 28 de abril y podrán disfrutarlo en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X / S.

DIABLO IV

A pesar de todas las polémicas en torno a Activision Blizzard por el acoso a trabajadoras y cuestionables condiciones de sus empleados, y de su enrevesada trama de compra por parte de Microsoft, lo cierto es que Blizzard sigue contando en su haber con sagas a las que muchos gamer desean continuar jugando.

Es el caso de “Diablo”, el juego de rol y acción de ángeles y demonios más oscuro y descarnado de la compañía, que regresa para una cuarta entrega. Ambientado en el fantástico mundo de Santuario, en esta ocasión Lilith será la amenaza principal en un universo abierto.

Está previsto que “Diablo IV” vea la luz el próximo 6 de junio, para anticiparse al calor veraniego con toda su dosis de infernales. Podrán disfrutarlo en PC, PS5, PS4, Xbox Series X / S y Xbox One.

FINAL FANTASY

Si hay un juego de la franquicia “Final Fantasy” que es el buque insignia de la saga, ese es el “Final Fantasy VII” de 1997. Tanto es así, que muchos esperaron con ganas el “remake” que vio la luz en 2020.

Ahora, Square Enix propone “Final Fantasy VII Rebirth”, una continuación a la historia que enganchó a tantos jugadores, del que todavía no se sabe mucho más y que estará disponible en 2023 y en principio parece que en exclusiva para PlayStation 5, aunque la fecha está por anunciar.

No es la única sorpresa de la saga, porque también está en desarrollo un nuevo título, “Final Fantasy XVI”, cuyo lanzamiento, también para PS5, está previsto para el 22 de junio, y que promete modernizar su sistema de combate y acción, pero traer de vuelta los elementos clásicos de la saga, con cinemáticas y narrativa profundas, personajes y trama complejos, y ambientación de carácter medieval.

HORIZON CALL OF THE MOUNTAIN

Que Aloy, la protagonista de los juegos de “Horizon”, es una de las heroínas del momento ya es de saber popular: ha sido incluso portada de Vogue, rompiendo estereotipos y cánones y atrapando a los jugadores con la historia de cada videojuego.

Ahora, la tendremos de vuelta en “Horizon: Call of the Mountain”, un título que llega prontito, el 22 de febrero, para Play 5 y para disfrutarlo con la realidad virtual de Sony en PlayStation VR2.

HOGWARTS LEGACY

A pesar de todas las polémicas que rodean a JK Rowling y sus controvertidas declaraciones sobre la comunidad LGTBI, Harry Potter sigue siendo una de las obras más aclamadas y con más fans.

De hecho, son muchos los que quieren seguir disfrutando del mundo mágico a través del videojuego más esperado de la franquicia del niño mago, que no es otro que “Hogwarts Legacy” cuyo lanzamiento está previsto para principios de año, el 10 de febrero.

En este videojuego de rol y mundo abierto, los jugadores podrán visitar el Colegio de Magia y Hechicería más famoso de todos los tiempos justo un siglo antes de los acontecimientos de la historia de Harry.

Se podrá jugar en PC, PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One y Switch.

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM

Zelda es otra de esas sagas de videojuegos cuyo mundo, Hyrule, así como su ambientación y personajes (especialmente Link y Zelda) han marcado a un montón de jugadores. Entregas como “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” o “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” se consideran ya juegos de culto.

Es esta última la que recibe por fin una secuela que está llamada a ser el éxito en ventas para Nintendo en 2023 (ya que Zelda es una franquicia exclusiva de las consolas niponas). Se trata de “The Legend of Zelda: Tears of The Kingodm”, que saldrá a la venta el 11 de mayo.

ONE PIECE ODYSSEY

El manganime “One Piece” cosecha varios récords en su haber, como el de 500 millones de copias vendidas en todo el mundo, siendo el comic con más capítulos publicados por un mismo autor (Eiichiro Oda).

Si la última película de la franquicia, “One Piece Film Red”, ha sido un éxito, que ha contado incluso con la presencia de una famosa youtuber de habla hispana doblando las canciones en España (Miree Music), y una conocida actriz de musicales en América Latina (Aitza Terán), no es de extrañar lo que se viene en 2023.

Y es que nada más comenzar el año, el 13 de enero, saldrá para PC, PS5, PS4 y Xbox Series X / S el videojuego de rol “One Piece Odyssey”, que conmemora los 25 años de la saga permitiendo disfrutar de los piratas más famosos de los siete mares como nunca antes.

STREET FIGHTER 6

Si hay una saga de videojuegos de lucha que es mítica entre todas las clásicas esa es “Street Fighter”, cuyo primer juego revolucionó los salones recreativos y que tiene luchadores emblemáticos como Ryu, Ken o Chun Li. Y, en la antesala del verano de 2023, el 2 de junio verá la luz por fin “Street Fighter 6”, una entrega que promete acabar con la guerra entre machacabotones y jugadores habilidosos al ofrecer diferentes modos de juego y disponible para en PC y en las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X / S.

BONUS

THE LORD OF THE RINGS: GOLLUM

Aunque esto iba a ser una lista de 10 de los muchos y muy esperados juegos para 2023, era imposible no añadir esta propuesta cuya fecha de lanzamiento exacta todavía es un misterio, pero que promete ser uno de los videojuegos más interesantes del año.

Se trata de “The Lord of The Rings: Gollum”, un juego para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X / S que nos permitirá explorar la Tierra Media desde una perspectiva novedosa: la de los ojos del mismísimo Gollum.

Estos son solo algunos de los interesantes juegos que van a llegar durante este año, pero hay muchos más: el relanzamiento de “Resident Evil 4”, o títulos como “Wild Hearts”, “The Wolf Among Us 2”, “Star Wars Jedi: Survivor”, “Metal Slug Tactics” “Starfield”, “Kirby’s Return to Dream Land Deluxe”, “Sea of Stars”, “Pikmin 4”, “Marvel’s Spiderman 2”, “Forspoken”, “Dead Space” o “Redfall” son otros de los que llegarán pisando fuerte.

Influencias El cine, la literatura y los comics están cada vez más presente en el mundo de los videojuegos: “Avatar”, “One Piece”, “Harry Potter” o “El Señor de los Anillos” son algunos de los ejemplos que viviremos en formato videojuego en 2023. El cine, la literatura y los comics están cada vez más presente en el mundo de los videojuegos: “Avatar”, “One Piece”, “Harry Potter” o “El Señor de los Anillos” son algunos de los ejemplos que viviremos en formato videojuego en 2023.

Personajes Personajes famosos como Aloy, Chun Li, Link o Luffy estarán de vuelta en nuevos videojuegos. Personajes famosos como Aloy, Chun Li, Link o Luffy estarán de vuelta en nuevos videojuegos.