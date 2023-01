Alberto, con reproches al gobernador de Mendoza

El presidente, Alberto Fernández, le reprochó al gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, su ausencia en el acto de inauguración de la ampliación de una planta depuradora de líquidos cloacales en la ciudad cuyana de Lavalle. “Creo que se equivocó, tal vez alguien lo confundió, yo no vengo acá a hacer campaña electoral”, dijo sin nombrar al mandatario radical.

De todos modos, le agradeció el transporte que puso a su disposición que le permitió llegar junto con su comitiva hasta El Paramillo.

Suárez decidió no ir molesto por la espalda que le dio el Presidente a la “obra del siglo”, Portezuelo del Viento, una megacentral hidroeléctrica en el sur mendocino, que la gobernación peronista de La Pampa, límite con esa provincia, rechaza.

Pero tampoco fue la única ausencia notoria. Tampoco se vio a Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional y una de las espadas de Cristina Kirchner; Flor Destéfanis, presidenta del PJ mendocino, ni el senador provincial Lucas Ilardo, presidente del bloque del Frente de Todos y potencial candidato a la Gobernación apoyado por La Cámpora.

Sostuvo Fernández que su Gobierno ha trabajado con Mendoza “en todo este tiempo, porque ésta no es la primera obra que hacemos en esta provincia” donde, recordó, “desde que nosotros llegamos hasta ahora, hemos invertido fondos de la Nación por 93.094 millones de pesos en infraestructura”. Y remató: “De acá hasta el 10 de diciembre me van a ver seguir hablando de política, pero trabajando por ustedes, porque es lo único que me preocupa”.