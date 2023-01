Macri recibe a Bullrich y agita la interna del PRO

Mauricio Macri se reunió hace unos días con Horacio Rodríguez Larreta. Y en las próximas horas, acaso haciendo tareas de equilibrista en la dura interna del PRO, recibirá en Villa la Angostura a Patricia Bullrich.

El ex presidente será anfitrión de su ex ministra de Seguridad durante lunes y martes próximos. Bullrich acordó su visita al sur en los mismos días en que Rodríguez Larreta estaba a punto de viajar a al country Cumelén donde está alijado Macri para descansar unos días y encontrarse con el ex presidente.

En medio de la pelea por la candidatura presidencial, cerca de la jefa del PRO destacaron la importancia de que el propio Macri fue quien la invitó para que vaya con su marido, Guillermo Yanco.

También buscarán sacar algún rédito adicional de ese periplo patagónico: Bullrich buscará llevarse una foto junto a Macri a modo de bendición política, algo que Larreta no pudo conseguir.

Según trascendió, ambos dirigentes repasarán los planes de gobierno que tiene Bullrich para el caso de que resulte electa presidenta. También, el perfil de quiénes serían sus principales ministros.

El encuentro se producirá no sólo en un contexto en el que el PRO parece encaminado de poner en la cancha a dos presidenciables, sino también signado por la incógnita en el sentido de si el propio Macri se anotará en la carrera, algo que podría cambiar drásticamente ese escenario interno.

Para Bullrich, marzo será un mes clave porque tiene previsto proclamar su fórmula presidencial, en la que estaría acompañada por un dirigente radical. No será Alfredo Cornejo, quien tiene decidido competir por la gobernación de Mendoza. Hay varios nombres en danza que se manejan dentro de un muy fuerte hermetismo.

La casa de Macri en Cumelén se convirtió en el centro de operaciones políticas del ex presidente durante las temporadas de vacaciones. Por allí pasaron Larreta y Hernán Lacunza, jefe del equipo económico de la Fundación Pensar, que diseña un plan para 2023 en el esquema del alcalde porteño. Allí también estuvo el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, con quien Macri tiene un vínculo estrecho.

Tras sus vacaciones en Brasil, Bullrich se prepara para regresar al centro del ring. Hoy se volverá a meter de lleno en la campaña cuando visite la provincia de Corrientes donde donde será recibida por el gobernador radical Gustavo Valdés.

Ese dato es interesante porque ventila además las diferencias que existen en la UCR. El titular partidario, Gerardo Morales, se muestra bien cerca de su competidor, Horacio Rodríguez Larreta. Valdés, en cambio, bailará chamamé con la ex ministra aunque también recibirá al alcalde porteño.