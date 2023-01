Lucas Pertossi y Cinalli se despegaron del ataque

La última audiencia atravesó varios tramos y fue una de las más tensas del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Ayer tuvo la palabra Lucas Pertossi y Blas Cinalli, dos de los involucrados que negaron haberle pegado a la víctima y haber planeado el asesinato.

A Lucas lo cargaban porque tenía cierta tendencia a filmar todo: en el grupo lo llamaban “Croniquita”. Es el imputado que filmó con su celular el inicio de la pelea: desde que Báez Sosa está de pie hasta que cae de rodillas al suelo.

Además, fue quien envió el audio al grupo en el que dice “caducó”. En este contexto, se animó a tomar la palabra, pero con la misma mecánica del resto: sin responder preguntas e instalar la idea de una “pelea”.

Pertossi comenzó su declaración: “Veo a mí izquierda a un amigo mío que lo estaban agarrando del pie y lo querían tirar al piso, les digo ‘soltarlo’, veo que el chico se para y me voy caminando hacia la esquina”.

También se refirió al mensaje enviado al grupo de WhatsApp “Los delBoca3” que compartía con el resto de los acusados, en el que señalaba que “caducó” en referencia a cómo había quedado Fernando tras ser golpeado.

“’Hubo una pelea, vino una ambulancia y un pibe caducó’, me dijo alguien que me crucé y le pregunté si había visto a un grupo de chicos. Y mando lo que él me había relatado”, dijo el acusado.

Cinalli dijo que estaba “muy borracho”

En sintonía con Pertossi, y los otros imputados que declararon hasta ayer (Thomsen, Luciano, Ciro Pertossi), Cinalli trató de despegarse del ataque y dijo “que él no le pegó a Fernando”.

“Dicen que Fernando en las pericias tiene ADN mío en su dedo, creo que con él me peleé adentro, no le pegué afuera”, declaró.

“Me quedé fumando. Después empiezan a llegar vecinos y nos dicen que mataron”, comentó y añadió: “Nunca pensé que era en la pelea en la que yo estaba”.

“Una confesión”

En tanto Burlando, abogado de los padres de Báez Sosa, consideró que la declaración de Cinalli fue “una confesión” ya que “se situó en la escena del crimen”, y destacó el trabajo de los fiscales y el tribunal en el debate.