Rossi negó la existencia de una "mesa militar" en la AFI que realice espionaje ilegal

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, negó la existencia de una "mesa militar" en el organismo conformada por personas cercanas al ex jefe del Ejército, César Milani, desarrollando tareas de espionaje.

"Es una falacia absoluta, no existe", dijo Rossi, después que legisladores de Juntos por el Cambio denunciaron el presunto funcionamiento de una "mesa" compuesta por asesores de Milani y un vínculo con empresas telefónicas.

"Voy a contestar en términos generales", señaló el ex ministro de Defensa, excusándose en que la Ley de Inteligencia le impide explayarse en detalle. "En términos generales es una falacia absoluta, no existe ningún tipo de mesa. No está dentro de la incumbencia de la AFI", agregó.

Noticia en desarrollo...