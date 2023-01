Desesperación en la NFL: jugador debió ser reanimado en pleno partido y está crítico

Momentos de desesperación se vivieron anoche en un partido de la National Football League (NFL) de los Estados Unidos, cuando el jugador de los Bills de Búfalo Damar Hamlin, se desplomó en el campo de juego tras participar en una jugada. El cuerpo médico lo asistió de inmediato y antes de llevarlo de urgencia a un hospital debió realizarle reanimación cardiopulmonar, ante la dificultad que mostraba para respirar por sí mismo.

El encuentro se suspendió mientras se desarrollaba el primer cuarto y la secuencia fue captada por la televisión. Hamlin chocó con el receptor de los Bengals Tee Higgins tras un pase completo, y aunque se puso de pie, al instante cayó de espalda y quedó inmóvil.

En cuestión de segundos fue rodeado por jugadores de ambos equipos que estaban desesperados por la situación. Cuando se lo llevaron en la ambulancia, pocos minutos después, el plantel de los Bills se reunió para rezar por su infortunado compañero.

Damar Hamlin is a 24-year-old world class athlete, a top at risk group for random heart crisis. pic.twitter.com/qOCURbv3FD