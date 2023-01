El Kun no perdonó a periodistas críticos de Messi: "¿Qué van a decir ahora?"

El exfutbolista Sergio "Kun" Agüero apuntó hoy contra la prensa porque hablaba "mal" de Lionel Messi en los años sin títulos en el seleccionado argentino y aclaró que se refería a los que decían "cualquier barbaridad".



"¿Qué dirán todos esos periodistas que hablaban mal de Messi? Pueden hablar con buena leche, pero los que decían cualquier barbaridad... qué lindo que lo haya ganado. Leo sufrió mucho por la Selección, lo vi muchas veces muy mal porque las cosas no salían pero esto es fútbol", dijo el "Kun" Agüero en su canal de YouTube.



"La renuncia del 2016 le hizo darse cuenta que le tenía que dar igual si lo mataban o no, y ahí está: ganó tres títulos en un año. ¿Y qué pasa ahora? Para mí, y para muchos, es el mejor del mundo. No podía retirarse sin la Copa del Mundo, ahora ya está", sentenció.



Por otro lado, el exfutbolista de Manchester City de Inglaterra también dijo que no hubo "robo" para la Argentina en la final contra Francia y recordó una supuesta mano en la previa al segundo penal concedido al equipo galo.



Finalmente, Agüero, uno de los mejores amigos de Lionel Messi, se preguntó acerca del enojo de los hinchas madridistas con el rosarino: "No entiendo la bronca con Messi por parte de los hinchas madridistas".