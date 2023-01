Habló Mirtha Legrand en medio de los rumores de separación de Juanita Viale

habló con la prensa sobre los rumores de separación de y su novio, Agustín Goldenhorn desde hace dos años. Si bien no afirmó nada, la diva de los almuerzos tampoco lo negó. "No, no se, ella no cuenta nada", dijo la Chiqui antes de cambiar de tema.

"Cuándo usted dice que no sabe no dice que no...", la volvió a interrogar el periodista. "Ella no cuenta nada", contestó la diva de los almuerzos. "O sea que puede ser pero usted no sabe", agregó el periodista, que fue interrumpido por Mirtha: "Bueno chicos me tengo que ir, hace cuatro horas y media que salí de mi casa".

Cuanto todo marchar en armonía entre Juana Viale y Agustín Goldenhörn, el arquitecto con el que la actriz empezó una relación hace más de dos años atrás. Hasta que apenas arrancado 2023, empezaron a sonar las alarmas y rumores de separación.