Larreta: una posible candidatura a presidente, criticas al Gobierno y su opinión ante el espionaje ilegal

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habló de las elecciones de cara al 2023, de su posicionamiento (que según él, no dependerá de lo que haga Mauricio Macri), criticó al Gobierno sobre el manejo de la economía y a su vez se refirió a la causa del espionaje ilegal, donde defendió a Marcelo D’Alessandro.

En un mano a mano con el sitio La Capital, de Mar del Plata, afirmó en cuanto a la visión de país: "Veo una combinación de frustración respecto a la situación actual, con la inflación fuera de control y altísima inseguridad, pero también recojo esperanza. Es un momento en el que el mundo necesita nuestros productos. Hay mucha frustración pero también esperanza, y yo siempre me pongo del lado de la esperanza".

Mediante esto, con críticas hacia el Gobierno y mas precisamente hacia el sector económico, disparó: "El gobierno no le he podido encontrar la vuelta. No tiene un plan, no hay un rumbo claro. Si estamos mal pero hay una perspectiva de ir mejorando, al menos hay esperanza. Pero hoy no. Estamos mal y no sabemos hacia dónde vamos. Mucha gente me comenta que sus hijos se van del país ante la falta de oportunidades.

En cuánto a esa situación, agregó: "La solución es compleja, no se resume en una línea, hay que atacar todos los frentes. Debe ser integral, porque si sólo hacés un plan para reducir la inflación, la Argentina no crece. La única manera de hacerlo es con dólares en el Banco Central, y los dólares se consiguen exportando y logrando inversiones".

Por otra parte, habló sobre su candidatura a presidente en el 2023 y reafirmó: "Se requiere un cambio profundo y duradero, porque así como estamos no vamos a aprovechar la oportunidad que el mundo nos da. Mi decisión de ser candidato no depende de quién más se presente, sea Mauricio o quien sea". Luego, sumó: "Es un tema personal, pero no depende de quién o quiénes se presenten".

Por último, se refirió a la causa sobre el espionaje ilegal y habló de Marcelo D’Alessandro: "pidió una licencia por una decisión personal pero también por su vocación de defenderse, y yo lo acompañé. Pero no debemos distraernos del foco del problema: acá ha habido espionaje ilegal. Tenemos que determinar quién espió. No puede ser que puedan entrar a los chats de cualquier argentino y ver sus conversaciones privadas, personales, de trabajo… es gravísimo".

En esta misma línea manifestó: "Es cierto que una vez que una vez que abren los chats los pueden editar, hay que ver cuán fidedignos son. Es gravísimo que se pueda abrir un chat".