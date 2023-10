Melconian a Massa: "Meté preso al que quieras, pero el que genera la corrida sos vos"

Carlos Melconian, referente económico de la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, cargó contra el ministro de Economía y postulante del oficialismo, Sergio Massa, quien dijo que iba a meter preso a los pocos que metían presión sobre el dólar blue y golpeaban los ahorros de los argentinos, responsabilizándolo de la disparada que la divisa estadounidense viene teniendo los últimos días.

"Meté preso al que quieras, pero el que genera la corrida sos vos", le respondió el ex director del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos, el día que el dólar blue superó la barrera de los $1.000 y acumulando un incremento de $270 en poco más de dos semanas.

Melconian formuló estas declaraciones junto a Bullrich, momento en el que adjudicó la escalada del dólar al "conflicto de intereses" del candidato-ministro Sergio Massa, y al "egocentrismo de quien pretende la dolarización en base a papers teóricos", en alusión a Javier Milei.

En este sentido, manifestó que era sabido que "en algún momento se iba a gatillar esto, porque en las transiciones de un año presidencial en la Argentina, un ministro de Economía se tiene que quedar al margen de la contienda, porque es un año conflictivo en general. En los últimos treinta días, él se puso cien por cien el overol de candidato y cero el de ministro. Entonces vinieron todas estas cuestiones vinculadas al derrape fiscal y monetario. Todo

eso termina yendo a precios. Y uno de los precios de la economía es el dólar. El hecho de que el Central no venda no significa que no se amplíe la brecha", advirtió el economista.

Con relación al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, Melconian remarcó que "aparece una persona donde, en el medio de su egocentrismo, cree en su paper teórico sobre dolarización, que cuanto más alto sea el dólar, más le conviene. Lo que no terminó de entender es que cero dividido algo es infinito. O sea, no tengo para dolarizar".

"No hay un tipo de cambio al cual esto cierra, porque no hay reservas. ¿Cómo te vas a poner más contento por una escalada inflacionaria? Algunos economistas que trabajan con él han distribuido papers que dicen que vienen tres meses de

hiperinflación. No ha tenido en cuenta de que cada vez que eso pasa, la inflación sube y la dolarización, en su suba, achica el salario real. Termina una nueva fantasía que era la de creer que el que ganaba mil dólares por mes, dolarizado sigue ganando mil dólares por mes. Eso no es cierto, vamos a algo más miserable todavía", indicó.

En otro orden, y en refiriéndose a las recientes medidas tomadas por Massa, Melconian indicó que "si congela la tarifa, congela el dólar, congela el combustible, congela todo, tarde o temprano termina en un descongelamiento. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de explicarle sensata y tranquilamente esto a la gente. Por un lado, darle tranquilidad. Por el otro, saber que todo lo que está haciendo no agrava la situación para el que viene. Tiene solución. Lo que pasa es que lo que no puede es prender fuego para que otro haga el trabajo sucio. Esas fórmulas de trabajo sucio requieren que la década precedente te haya dejado la cosecha. Hoy no hay nada".