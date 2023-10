Crisis de salud: ¿se cobra en La Plata el Copago médico de $6.000?

A partir de este lunes 2 de octubre comenzó a regir en el interior del país el cobro de copagos dentro del sistema de salud privado, luego de la decisión de prestadores y profesionales de establecer un valor mínimo en la consulta o servicio médico. Ese valor fue denominado “Honorario médico ético mínimo” y parte desde los $6.000 para una consulta médica.

En medio de esta medida, son varios los vecinos de La Plata que se preguntan si desde hoy, cuando deban realizar una consulta médica, tienen que pagarlo. Este diario consultó a la Agremiación Médica Platense y confirmó que no adhirió a ese bono ya que el mismo fue acordado con asociaciones que no gestionan honorarios y no tienen convenios con las obras sociales.

Desde la entidad local manifestaron que "no fuimos convocados" a ese encuentro, por lo que "no adherimos a la medida. Es un tema que viene muy del interior del país y fue un efecto dominó". En ese sentido las fuentes explicaron que los médicos de La Plata "tenemos la obligación contractual (con las prepagas) por lo que no podemos obligar a implementar un bono o copago. Comprendemos la situación de los colegas del interior al igual que los de la Ciudad porque cobrar a 90 días es insostenible. Entendemos eso y sabemos que hay provincias con honorarios vergonzosos".

Además destacaron que "ya reclamamos la recomposición de honorarios en relación al ritmo inflacionario. No descartamos pedir a las prepagas un copago, incluso lo estamos evaluando, pero hoy tenemos una obligación contractual. Se va negociar".

Cabe destacar que en La Plata los pacientes pagan el BEP (Bono de Ejercicio Profesional), pero es de carácter voluntario. Desde la AMP aseguraron que ese bono "no lo impulsamos nosotros, surgió de los mismos médicos".

¿Qué es el copago médico?

El “Honorario médico ético mínimo” fue comunicado la semana pasada por una treintena de asociaciones médicas, que de esta forma respaldaron los pedidos de sus afiliados en respuesta a los honorarios que reconocían las empresas de medicina prepaga. Pero como este no deja de ser un precio de referencia, en la práctica cada médico podrá establecer el valor de su servicio y cobrar el copago que determine.

¿Cómo funciona? Por ejemplo, si un médico mensura su prestación en $6.000 y la prepaga le reconoce $2.000, cobrará un copago $4.000.

El mecanismo es diferente en cada empresa de medicina prepaga y por lo tanto cada paciente deberá comunicarse con su cobertura para conocer cómo manejarse ante un reclamo de este tipo. De esta manera se generalizan los pagos dentro del sistema de salud privado, un sistema que ya se aplicaba en algunas prestaciones.

Rechazo de las prepagas

Las empresas de medicina prepaga han rechazado esta decisión de los profesionales y han instruido a sus clientes que denuncien a quiénes les quieren cobrar o, en algunos casos, han decidido reintegrar los copagos.

Pero también hay voces desde el sector empresarial que ven esta coyuntura como una forma de reducir la cantidad de visitas y prestaciones a pagar, lo cual también ayudaría a descomprimir la demanda de turnos, que en casos es de hasta dos meses.

En un comunicado las asociaciones que respaldaron la medida señalaron que el valor de la consulta médica cayó drásticamente en los últimos años, situación que se agravó por el retraso en el pago de honorarios y la alta inflación. El nuevo “honorario médico ético mínimo” será ajustable bimestralmente según el índice inflacionario, precisaron.

