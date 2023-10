Elecciones 2023 en La Plata.- Votó Julio Alak y denunció "cortes de boletas para engañar a la gente y no vote a intendente"

Julio Alak, candidato a Intendente de La Plata por Unión por la Patria, votó en la mesa 1172 de la Escuela Nº18 de 16 y 501 cerca de las 11. Y en diálogo con la prensa denunció que hay "un mecanismo sistemático de corte de boletas para engañar a la gente y que no vote a intendente", apunta al oficialismo.

"Hoy el problema es que ha habido reparto de boletas cortadas, negando a los candidatos de los otros espacios políticos. Por eso pedimos que los fiscales entren al cuarto oscuro cada 3 ó 4 votantes", dijo Alak, quien agregó: "Cortan boletas para que la gente se confunda y no vote al candidato a intendente. Hay que alertar a los fiscales por esta maniobra ilegal".

Respecto a la jornada eleccionaria, el candidato a intendente de UxP sostuvo que "estamos con las mejores expectativas. Celebro que estemos votando con 40 años de democracia porque he sido uno de los que he luchado para la vuelta a la democracia". Aunque reconoció que "estoy preocupado porque desde el municipio se llevó adelante una campaña sucia. La vía pública estuvo monopolizada por el gobierno municipal en la campaña. Además llevó adelante una campaña difamatoria sin precedentes, volanteando y diciendo mentiras. No me preocupa en lo personal pero sí la metodología de los que gobiernan la Ciudad, que roza la legalidad".