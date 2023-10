Wanda Nara confirmó que tiene Leucemia

Tras las versiones que corrieron por su internación en Buenos Aires, allá por el mes de julio después de realizarse un análisis de rutina, Wanda Nara finalmente confirmó hoy que tiene Leucemia.

Así lo hizo saber a través de un estado de su cuenta de Instagram. La publicación surgió por un seguidor que le preguntó: "Qué enfermedad tenés?". Y ella respondió: "Leucemia".

“Al principio le decía ‘esa cosa que tengo yo’. Después pude decirle ‘esa enfermedad’. Y ahora lo llamo por su nombre. Perdón a quien sintió que debía adelantar mis propios tiempos”, escribió Wanda.

El periodista Jorge Lanata fue quien aseguró en aquel momento que la mediática había sido diagnosticada con la enfermedad.

Por esa información el conductor de Periodismo Para Todos (PPT) recibió críticas desde el periodismo de espectáculos y las redes sociales, en donde le recriminaron que “por una cuestión de respeto” hacia la famosa no era lo más adecuado dar a conocer ese tipo de noticias.

Al respecto, en PPT, Lanata expresó: “Dije al aire el diagnóstico de Wanda Nara. Empezó después una andanada de críticas por parte del periodismo de espectáculos. Yo chequeé la noticia antes de darla".

Y añadió "Era cierta ¿Cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas. Al revés, en todo caso lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien sufre la enfermedad”.