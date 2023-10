Boca vs Estudiantes.- Mucho no les importaba y por eso se repartieron los puntos

Boca y Estudiantes empataron un partido que nadie va a recordar y que, a juzgar por lo visto en uno y otros, no les importó a ninguno de los dos. El local lo hizo con la cabeza totalmente puesta en lo que sucederá en una semana en la final de la Copa Libertadores y el Pincha abrazado a un empate que le permita sumar en la tabla Anual pensando en la clasificación a las copas internacionales. Por los pronto los dos equipos se quedaron casi eliminados de la Copa de la Liga, donde tienen mínimas posibilidades de clasificarse a los cuartos de final: un torneo que les fue esquivo desde el principio y anoche no fue la excepción.

Para Estudiantes fue la segunda visita a la Bombonera en el año, con una cosecha de un triunfo y un empate, nada mal teniendo en cuenta el pésimo historial entre unos y otros. Igual, el partido más importante entre ellos se jugará dentro de dos semanas en Córdoba por la Copa Argentina: definirá cuál de los dos se mete en la final de esta competencia que ofrece una estrella y el pasaporte a una nueva Copa Libertadores.

El partido fue muy malo. No tuvo nunca la emoción ni siquiera levantó el calor. Desde el minuto 1 al 95 los jugadores se encargaron de dejar en claro que no estaba en sus prioridades y por eso lo jugaron e manera.

El primer tiempo fue de bajo nivel y cero intensidad. No hubo intención de ninguno de los dos equipos de romper los moldes ni buscar con desesperación el gol. Tuvo todos los condimentos de un partido amistoso, sin situaciones de gol y con escasos remates al arco. Estudiantes, de hecho, no tuvo uno solo.

El equipo de Eduardo Domínguez se plantó con la defensa con tres marcadores centrales y la posición de Ezequiel Muñoz como el más retrasado. De los que se tuvieron que volcar a las bandas fue Zaid Romero el que tuvo más trabajo, saliendo bastante sobre la izquierda para atorar a Briasco. Igual salvo un par de aproximaciones que tuvieron errores puntuales, Boca no lo sorprendió ni lo arrinconó contra el área de Mariano Andújar, que manejó el área y tuvo un gran gesto técnico tapando un tiro de gol de Jabes Saralegui, uno de los once jugadores suplentes que puso Jorge Almirón en cancha, contrariamente a lo que se había especulado en la semana. Claramente Boca no quiso arriesgar nada a una semana del partido más importante de los últimos años: la final de la Copa Libertadores.

El Pincha solo una vez tocó el timbre de Javier García. Fue a los 40 minutos con un tiro libre a pedir de José Sosa, tras una falta a Leo Godoy. Pero el tiro pegó en la barrera y ni siquiera así pudo acertarle al rectángulo Xeneize.

Estudiantes volvió a padecer la falta de peso en ofensiva, con un Mauro Méndez que no pudo él solo con los centrales locales y no encontró sorpresa por las puntas ni tampoco el juego directo con Benjamín Rollheiser o José Sosa. Todos los caminos se fueron cerrando.

El segundo tiempo fue igual o peor que el primero. Boca intentó después de los 15 minutos ponerle más ganas con el ingreso del Colorado Barco, que tocó mucho la pelota y recibió el rigor de sus adversarios para que no se pasara de la raya. Cometió una falta sin pelota que bien pudo significarle la tarjeta roja pero el árbitro no quiso.

El Xeneize tuvo la oportunidad más clara de gol con el cabezazo de Lucas Janson que terminó adentro del arco a falta de quince minutos. La posición adelantada de Matías Saracchi, autor del centro, lo salvó a Estudiantes y principalmente a Zaid Romero, que calculó mal en el salto. Hubiese sido un castigo muy grande para el Pincha.

Estudiantes no tuvo juego y recién con el ingreso de Guido Carrillo logró tener más peso en el área de enfrente. Sin hacer un gran partido luchó, ganó anticipos de cabeza y él solo se las rebuscó para pisar el área de enfrente. Tal vez esas pinceladas del jugador de Magdalena hayan sido lo mejor del equipo pensando en lo que vendrá en el futuro inmediato y en el final de la temporada.

Los problemas ofensivos siguen siendo el principal tema a resolver por Eduardo Domínguez

Situaciones de gol tuvo una sola en el complemento: un cabezazo de Ezequiel Muñoz ingresando por el segundo palo que contuvo el arquero García. Muy poco para un equipo que está obligado a soltarse más en los próximos partidos si es que quiere cumplir alguno de los dos objetivos que tiene por delante: ganar la Copa Argentina o clasificarse a una copa internacional para la próxima temporada.

Años atrás un punto en la Bombonera era motivo de satisfacción porque no suele pasar todos los años. Pero ante la presencia de un equipo tan alternativo enfrente dejó un sabor agridulce. No siempre enfrentará a un Xeneize con tan pocas ganas y anoche dejó pasar una oportunidad. Los problemas ofensivos siguen siendo el principal tema a resolver por Eduardo Domínguez. Mientras tanto, sigue tranquilo.